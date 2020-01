Puigdemont apel·la a la UE per trobar una solució dialogada que passi per l'autodeterminació

Carles Puigdemont, després d'estrenar-se ahir com a eurodiputat, ha fet aquest dimarts la primera intervenció dins l'hemicicle del Parlament Europeu. "La Unió Europea (UE) ha de trobar mecanismes democràtics per l'autodeterminació", ha assegurat Puigdemont, que ha definit el cas català com un "afer intern de la UE" i ha apel·lat, un cop més, a les institucions comunitàries per tal de trobar una sortida "dialogada" al conflicte i acabar amb amb la repressió judicial de l'Estat contra l'independentisme."Els polítics europeus han de parlar. El dret a l'autodeterminació és la millor manera de resoldre els problemes", ha destacat l'expresident de la Generalitat en una intervenció que ha fet en anglès des del seu escó de diputat no adscrit. Puigdemont, a banda, ha donat la benvinguda a Andrej Plenkovic, primer ministre croat i president de torn de la UE, que la setmana passada va defensar el diàleg com a via per a Catalunya En una entrevista a RAC1, l'expresident ha assenyalat que juntament amb Toni Comín, exconseller de Salut i company al parlament comunitari, estan treballant per poder visitar els presos independentistes en el marc d'una missió d'eurodiputats prevista per al 23 i 24 de febrer . "Treballem per això, de fet hauríem de poder-ho fer", ha assegurat l'expresident, que ha remarcat que, segons el principi d'immunitat parlamentària de la qual disposa, hauria de poder circular lliurement per tots països de la UE.En aquest sentit, Puigdemont ha apuntat que vol saber si hi ha "una excepció espanyola" segons la que tindria immunitat a tots els estats menys a un, i ha indicat que ara és "una responsabilitat directa" de l'Eurocambra. En una roda de premsa celebrada ahir, coincidint amb la seva estrena a Estrasburg, va preguntar-se si la immunitat "acaba als Pirineus", i va reclamar al PSOE que, si vol apostar veritablement per la desjudicialització, hauria de votar en contra del suplicatori que ha enviat el Tribunal Suprem i que s'haurà de debatre a la cambra.La formació dels Verds al Parlament Europeu considera "un problema" la petició dels eurodiputats de Junts per Catalunya (JxCat) d'adherir-se al grup dels Verds/ALE, tot i que la debatran en les properes setmanes, segons ha assegurat el seu copresident, Philippe Lamberts, en roda de premsa a Estrasburg. En aquest grup s'hi troben els eurodiputats d'ERC, amb Diana Riba al capdavant.Segons Lamberts, és "incongruent" que els dos independentistes catalans plantegin entrar a un grup "oposat al dels seus millors amics belgues", de l'N-VA (Nova Aliança Flamenca). El partit flamenc, que és al grup dels Conservadors i Reformistes Europeus a la cambra -on també hi ha Vox-, ha donat suport explícit als exiliats des de la seva arribada a Bèlgica "La lògica conduiria a que aquestes dues persones s'unissin al grup dels seus millor amics", ha dit Lamberts.

