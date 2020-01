La trucada perduda d'un maltractador també és delicte

La trucada perduda d'un maltractador també pot ser considerada delicte. Així ho estableix el Tribunal Suprem, que considera que si un agressor té prohibit mantenir qualsevol tipus de comunicació amb la víctima, el fet de realitzar una trucada, encara que aquesta no rebi resposta, ja implica trencar la condemna. És a dir, no cal un contacte bidireccional. No cal que la dona despengi el telèfon."El trencament de la mesura o de la pena suposa un atac a la seguretat i a la tranquil·litat de la persona a la qual es pretén protegir amb la resolució", estipula l'alt tribunal espanyol espanyol. Segons destaca la sentència, els dispositius mòbils -i també els telèfons fixos- recullen a la pantalla quin és el número que fa la trucada i, per tant, això pot comportar un prejudici a la víctima."És una forma de contacte escrit equivalent a un missatge que s'hagués remès a la persona destinatària. El sol fet de trucar, quan es pot identificar la procedència, ja suposa un acte consumat de comunicació en aquests casos", argumenta el Suprem.

