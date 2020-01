Torra convoca per aquest divendres la taula catalana de partits

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha convocat la taula de partits catalans per aquest divendres a les 17 hores a Palau. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha explicat aquest matí a TV3 que ja ha rebut la cita, així com també ho han confirmat a l'ACN fonts del Govern i de la resta de formacions amb representació parlamentària.La de divendres serà la tercera reunió d'aquest espai, on sempre hi han participat representants de JxCat, ERC, PSC i Catalunya en Comú Podem, però mai ningú de Cs, el PP ni CUP.El Govern havia previst celebrar aquesta reunió a principis del desembre passat però s'ha anat endarrerint per les negociacions de la investidura de Pedro Sánchez, i per problemes de calendari dels diferents partits.La primera reunió va tenir lloc l'octubre de 2018 , i la segona -i última- el febrer de 2019, just abans que arrenqués el judici de l'1-O al Tribunal Suprem.

