Els lletrats del Parlament resolen que Torra pot continuar a la presidència

La inhabilitació de Quim Torra com a diputat ordenada per la Junta Electoral Central (JEC) i avalada pel Tribunal Suprem aterra aquest dimarts a la mesa del Parlament. L'òrgan rector de la cambra, presidit per Roger Torrent, abordarà la situació i avalarà -si no ha contratemps d'última hora- un recurs al Suprem per tal de defensar els drets de Torra. El president de la Generalitat, com ha insistit Torrent des de divendres, continua sent diputat "de ple dret" i podrà votar en el proper ple, previst pel 22 de gener. I Torrent compta amb l'informe favorable dels lletrats de la cambra catalana.Els serveis jurídics del Parlament han elaborat un informe en el qual conclouen que la Junta Electoral Central (JEC) no pot retirar l'acta de diputat al president de la Generalitat, Quim Torra. En el text, avançat per El Periódico , els lletrats consideren que el cessament ha de passar per la cambra catalana, i afegeixen que, en tot cas, si fos cessat podria mantenir el càrrec de president."Hi ha prou elements, tant a partir d'una interpretació sistemàtica de les normes que regulen la institució de la Presidència, com de naturalesa lògica i gramatical, per considerar que el cessament eventual de diputat per causa d'incompatibilitat no afectaria la continuïtat en el càrrec de president de la Generalitat", apunta l'informe. L'escrit, que considera que un possible cessament del cap de l'executiu ha de passar per la cambra, estarà avui sobre la taula de la mesa.En aquest sentit, el president del Parlament sosté que la JEC no és l'organisme que ha de decidir si un diputat pot deixar de ser-ho. Torra i Torrent s'han conjurat per protegit la presidència de la Generalitat, tot i que han evitat pronunciar-se sobre què passarà en el moment en què la condemna per desobediència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sigui convertida en ferma pel Suprem. Els serveis jurídics de Presidència, a banda, consideren que Torra pot seguir sent president malgrat perdre l'acta de diputat. Just el contrari del que pensen Ciutadans i el PP.Les dues formacions constitucionalistes, que van impulsar el recurs davant la Junta Electoral després de la condemna del TSJC, sostenen que el president ja no és diputat i que, per tant, ha d'abandonar el càrrec. El debat es preveu intens a la mesa, tenint en compte les diferències insalvables que hi ha entre l'independentisme, Ciutadans i PP en les reunions de l'òrgan rector de la cambra. Els dos partits promouran mesures legals per convertir en ferma la decisió de la JEC, utilitzada també com a ariet contra Pedro Sánchez, acabat d'arribar de nou a la presidència del govern espanyol.Divendres passat, a la tarda, tot just després que el Suprem denegués les mesures cautelaríssimes demanades per la defensa de Torra, la Junta Electoral Provincial de Barcelona va ordenar deixar vacant l'escó del president i va posar en marxa l'expedició de credencials per al nou diputat de Junts per Catalunya (JxCat), que hauria de ser Ferran Mascarell. L'exconseller de Cultura ja disposa de plaça de regidor a l'Ajuntament de Barcelona i d'una cadira al plenari de la Diputació de Barcelona.En tot cas, el Parlament manté que Torra segueix sent diputat i que podrà votar en el proper ple. La inhabilitació exprés, almenys de moment, no l'impedirà reunir-se amb Sánchez en els propers dies. El president del govern espanyol, que ahir va veure com prenien possessió del càrrec els 22 ministres que l'acompanyaran aquesta legislatura, haurà de respondre sobre el cas Torra en una roda de premsa avui a la Moncloa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor