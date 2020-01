Puigdemont desafia l'Estat: intentarà visitar els presos polítics al febrer

I si el detenen, què?

Per Anonim 1234 el 14 de gener de 2020 a les 10:50 0 0

Dons la UE protestarà, però com que espanya es posarà en plan de "no el deixarem anar de cap manera, no ens importa el que digueu", llavors la UE ho acceptarà, li retirarà la condició d'eurodiputat, etc. En altres paraules: fingirà que està d'acord amb la seva detenció... perquè veurà que no té força per a obligar a espanya a alliberar-lo. La UE ni enviarà cap comando a alliberar-lo per la força ni res, no pot fer més que "exigir", que sense força és una petició inutil. Per a no quedar en una situació ridícula de "en teoria m'hauries d'obeir, però no em fas cas i no sé com fer-ho per a obligar-te", dons fingiran que estan d'acord amb espanya. Es el que ha passat amb en Junqueras: li han retirat la condició d'immunitat perquè veuen que espanya no el deixarà anar de cap manera, i així "queden bé".