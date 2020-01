La Cecot reclama al nou govern espanyol «diàleg, negociacions i acords»

La patronal vallesana Cecot preveu un bon any per a l'economia per aquest 2020 i està convençuda que el creixement continuarà. Així ho ha afirmat el seu president, Antoni Abad, en la trobada informativa amb la premsa celebrada aquest dimarts per explicar les perspectives de l'economia en aquest any. Abad ha posat en valor les expectatives de la major part dels analistes, que preveuen un creixement de l'1,5% per a les economies avançades, un 4,1 per a les economies emergents i una mitjana de creixement de les economies mundials al voltant d'un 2,5%."Preferim tenir Govern i gobierno", ha assegurat Antoni Abad, "i també pressupostos". Sobre el nou govern espanyol, el president de la Cecot ha reclamat als responsables polítics "diàleg, negociacions i acords" i un canvi d'estil que passi per "tranquil·litzar la política" i posar-la de debò al servei del progrés econòmic.Antoni Abad s'ha referit al marc laboral tot dient que "no som un país de grans empreses sinó de petites i mitjanes empreses", el que exigeix que els canvis en legislació laboral es teixeixin des del consens amb els agents socials. Ha proposat l'elaboració d'un índex d'ocupabilitat per conèixer millor els perfils de persones ocupables. Ha advocat per combinar amb eficàcia flexibilitat i seguretat en el mercat de treball, tot insistint en què en molts àmbits d'empresa, més que parlar de relacions laborals, cal fer-ho de relacions personals.Abad ha assegurat que cal posar fi als incompliments en infraestructures per part de l'Estat, tot afegint que són tan flagrants que es podrien "judicialitzar", però que la Cecot creu que els problemes s'han d'afrontar no pas judicialitzant-los, sinó resolvent-los, invocant de nou pel diàleg obert entre les administracions.El líder patronal també s'ha mostrat molt crític - com ahir ho va fer Foment del Treball - amb l'increment fiscal que preveuen els comptes públics, tant els catalans com els de l'Estat. Abad ha assegurat que el que no pot ser és que a Catalunya s'hagi de tributar molt més que en altres territoris. Ha defensat "un Estat amb perfil innovador" i que estimuli el partenariat públic-privat, "un model que saben fer dos països tan diferents com Dinamarca i la Xina".La Cecot ha destacat també el seu compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el combat contra el canvi climàtic, que ha considerat estratègic per la patronal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor