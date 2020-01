Windows 7 queda obsolet des d'avui

Windows 7 ha mort aquest dimarts. Microsoft es desentén definitivament del sistema operatiu, utilitzat encara per gairebé el 30% dels seus clients, i deixarà de donar suport tècnic als usuaris que l'utilitzin.Tal com ja va comunicar la companyia fa un any, és inviable logística i operativament mantenir totes les versions de Windows i, per tant, des d'ara mateix, el 7 no rebrà més actualitzacions ni es crearan capes de seguretat ni es desenvoluparan millores.Amb això, aquells ordinadors que encara utilitzin Windows 7 estaran molt més exposats a virus i atacs informàtics des d'ara mateix. Els experts recomanen actualitzar el sistema i començar a utilitzar Windows 10, que ja és majoritari. Microsoft encara ofereix l'actualització de forma gratuïta

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor