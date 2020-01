«He de replantejar el meu projecte de vida per culpa del corredor mediterrani»

Aquest dilluns s'ha estrenat a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre el nou tram del corredor mediterrani ferroviari. Tot i les constants protestes tant per part de la ciutadania com dels Ajuntaments, l'ampliació de les infraestructures ja és fet i, lluny de suposar un pas endavant pels usuaris del sud, es tracta de "la continuació del malson de Renfe a la demarcació". Menys estacions, menys freqüències, menys horaris, menys connexions i menys compromís amb la sostenibilitat: aquesta és la realitat amb què es troben els centenars de viatgers diaris del Camp de Tarragona."No tinc cotxe, però m'estic plantejant comprar-ne un. És molt difícil poder arribar enlloc amb transport públic des de Salou. Sinó, també estic mirant pisos a Tarragona. He de replantejar el meu projecte de vida per culpa d'això". Així de clar explica el Jordi, veí de Salou i usuari diari de Renfe, com haurà de canviar la seva vida després de la posada en marxa del corredor. En Jordi és autònom i ha d'anar de manera freqüent a Barcelona, però creu que a partir d'ara serà inviable poder compaginar-ho amb la feina."És impossible fer això cada dia. Abans encara trigava una hora i mitja fins a arribar a Barcelona, però ara en trigo més de dues i mitja. Els horaris són diferents, els temps són molt justos i, a més, em surt més car perquè he d'agafar un autobús. És un autèntic despropòsit", assegura alDe fet, Salou és un dels municipis més malparats, ja que amb les noves infraestructures se suprimeix l'estació i s'obliga als usuaris a anar fins a PortaAventura amb autobús, el que suposa un trajecte de mitja hora. Allà han d'agafar un tren fins a Tarragona i, un cop arriben, tornar a agafar un altre tren que –ara sí- els porti fins a la capital catalana. A més, en Jordi assegura que hi ha hagut una total manca d'informació i atenció als usuaris.Esperança? "Esperança poca. Ara mateix ja estic mirant lloguers a Tarragona. Aquesta és la meva esperança. Ara ja és tard per fer aquest front comú que volen fer els Ajuntaments. Diuen que faran un tram que uneixi Tarragona i Cambrils, però tampoc hi ha res planificat. La realitat és així. He de replantejar-me la vida pel transport públic".

