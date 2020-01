Puigdemont: «Si Junqueras arriba al TGUE, estic convençut que li donaran la raó»

El flamant eurodiputat Carles Puigdemont considera que la "partida" judicial d'Oriol Junqueras per a poder seure en un escó del Parlament Europeu, com fan ell i Toni Comín des d'aquest dilluns, encara "està oberta". Així ho ha expressat aquest dimarts al matí, poc abans d'intervenir per primera vegada a l'hemicicle de l'Eurocambra, en una entrevista a El Món a RAC1. Segons el líder de Junts per Catalunya, si el cas Junqueras arriba al Tribunal General de la Unió Europea (TGUE), "li donaran la raó".Puigdemont és crític amb David Sassoli -amb qui encara no s'ha pogut saludar, tal com ha explicat ell mateix- i considera un "error" que hagi fet efectiva la revocació de l'acta d'eurodiputat del líder d'ERC. Considera que el socialista italià, president de la cambra europea, no està sent "coherent" amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que va certificar la immunitat de Junqueras.En la mateixa entrevista, ha insistit amb el discurs que ja va verbalitzar en repetides ocasions durant la jornada d'aquest dilluns a Estrasburg. Explica que preveu fer l'acte a Perpinyà durant la segona meitat de febrer i que la seva voluntat passa per trepitjar en un futur territori estatal -ja ha dit que el primer que vol fer és visitar els presos polítics-. "Demano coherència. Que puguem fer polític a tot arreu forma part de la solució", expressa.Per fer-ho, però, Puigdemont i el seu equip volen prendre abans "un seguit de mesures" que els permetin assegurar-se del funcionament de la immunitat. "Volem saber si l'estat espanyol és una excepció o no", explica.

