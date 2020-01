Tsunami Democràtic es prepara per a una nova fase de protestes

2. Tsunami Democràtic el formen centenars de milers de veus, però no és ni vol ser un opinador o un analista d'actualitat. — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) January 14, 2020

7. S'ha aconseguit imposar una agenda i un marc polític propis: prova irrefutable és com ha calat el lema "Spain, sit and talk". — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) January 14, 2020

11. Tsunami Democràtic es prepara per una nova fase de protestes. De nou, les accions estaran dissenyades per assolir uns objectius polítics, operatius i comunicatius concrets en el marc dels drets, la llibertat i l'autodeterminació. Comença la segona onada. — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) January 14, 2020

El Tsunami Democràtic ha trencat el silenci. Després de gairebé un mes de la seva última gran acció, coincidint amb el Clàssic entre el Barça i el Madrid, una protesta que va acabar amb paper mullat , el moviment ha difós un comunicat en què treu pit d'haver "contribuït a evidenciar" el conflicte entre Catalunya i Espanya al món i assegura que continua "actiu, reflexiu i propositiu".El silenci de les últimes setmanes es deu, segons explica el mateix Tsunami, a un procés de "reflexió pausada" en què s'han revisat els "errors i encerts" per convertir-los en "aprenentatges" i guanyar en eficàcia en accions futures. Sí, accions futures, perquè el moviment ja avisa que està treballant en una "nova fase de protestes".El Tsunami no oblida el seu origen i continua aposta per la no-violència i la desobediència civil massiva per denunciar que una part de la població catalana "viu una situació de segregació política que s'ha de resoldre". "Malgrat les promeses d'espais de diàleg, no s'aturen les resolucions judicials, la violència estructural, ni la persecució ideològica i política", reflexiona el comunicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor