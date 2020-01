​Tallat el tren entre Girona i Caldes per una crema de pneumàtics

Prealerta #FERROCAT per actes vandàlics que afecten la catenàrià a Caldes Malavella. Suprimida circulació entre Girona i MaÇanet durant 6 hores. #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) January 14, 2020

La circulació ferroviària de les línies R11 i l’RG1 entre Girona i Caldes està interrompuda per culpa d'una crema de pneumàtics intencionada aquesta nit entre Caldes de Malavella i Riudellots, que ha danyat la catenària. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera i s'encaminaran els viatgers de Girona que van cap a Barcelona a trens d'Alta Velocitat.L’acció ha estat reivindicada per Anonymous Catalonia “per trencar amb la normalitat”.Els danys són greus i es calcula que es reprengui la circulació als volts de les 12 del matí.D'altra banda, tampoc hi ha servei de la línia R3 entre Ripoll i Sant Quirze de Besora perquè tècnics d'Adif han estat treballant en aquest sector durant la nit i no han deixat les vies aptes per a la circulació. S'han produït despreniments i han limitat la velocitat màxima a 10 quilòmetres per hora, però no ho han senyalitzat. Renfe ha decidit no circular-hi per seguretat.

