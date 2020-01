Una iniciativa envia desenes de milers d'emails a Sassoli «perquè respecti el vot dels catalans»

"Com a demòcrata i europeïsta, vull expressar la meva preocupació pel fet que a Oriol Junqueras se li denegui el seu dret d'ocupar el seu escó d'eurodiputat a partir del dia 13 de gener". Així comença la plantilla d'un email que una iniciativa està enviant a David Sassoli, president del Parlament Europeu, perquè "respecti el vot de milers de catalans" i permeti a Oriol Junqueras ser eurodiputat.Aquesta iniciativa, que porta el nom de Respect catalan vote!, ja ha enviat més de 25.000 emails a Sassoli a través d'una pàgina web . Una de les exigències és que el president de l'Eurocambra compleixi amb la sentència del TJUE sobre Junqueras, on determinava que el líder d'ERC té el dret de ser investit eurodiputat.Asseguren que la resolució del TJUE sobre la immunitat de l'exvicepresident del Govern "va ser clara". També assenyalen que "ha de ser l'estat espanyol qui ha d'acatar les resolucions europees i no al revés", criticant que el Parlament Europeu acati la posició de la Junta Electoral Central. Per últim, consideren que Sassoli estaria "vulnerant els drets fonamentals dels votans europeus" en no emparar els drets d'Oriol Junqueras. El president del Parlament Europeu, el socialista italià David Sassoli, ha inaugurat el primer ple de l'any aquest dilluns i ha fet referència a una de les qüestions que més a sacsejat l'Eurocambra aquestes últimes setmanes: el reconeixement dels eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras. Els dos primers s'han pogut estrenar avui als seus escons després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), el tercer, continua tancat a la presó després que el Tribunal Suprem decidís no alliberar-lo malgrat el veredicte de la justícia europea.Sassoli ha explicat que el Parlament Europeu va prendre constància de Junqueras, Puigdemont i Comín a partir de la sentència del TJUE, però tenint en compte de la decisió de la Junta Electoral Central i del Tribunal Suprem, l'Eurocambra ha deixat "vacant" l'escó de l'exvicepresident. "Puigdemont i Comín seuen amb tots seus drets al Parlament", ha dit el socialista italià. Mentre parlava el president del Parlament Europeu, Puigdemont i Comín han ensenyat un cartell de "Free Junqueras". Al cap de pocs segons l'han hagut de retirar per ordre d'un funcionari de la cambra . De moment, tots l'expresident i l'exconseller es troben al grup de diputats no adscrits, però podrien acabar formant part del grup dels Verds/Aliança Lliure Europea.

