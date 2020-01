El ple de Tortosa aprova descatalogar el monument feixista del riu Ebre amb l'únic vot en contra de Cs

El ple de l'Ajuntament de Tortosa ha aprovat, amb l'únic vot en contra del regidor de C's, descatalogar el monument feixista al mig del riu Ebre. Tal i com estava previst, 20 dels 21 regidors de la corporació municipal –tant de JxCat i PSC al govern, com Movem, ERC i la CUP, a l'oposició- han donat suport a la proposta de retirar-lo del catàleg patrimonial del POUM, en el qual va ser inclòs l'any 2007. La iniciativa, aplaudida pels membres de la Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes que han assistit al ple, no suposarà que el consistori s'encarregue de la retirada. De fet, el govern municipal ha reiterat que no té competències i ha recordat el compromís de la Generalitat de fer-ho a partir de la llei de memòria històrica.

El regidor de Junts per Tortosa, Domingo Tomàs, ha celebrat que es face "un pas endavant" per la retirada del monòlit però ha reiterat que el grup que representa no va donar suport al catàleg del POUM del 2006 que incloïa el monument franquista al conjunt d'edificis històrics, artístics i ambientals de la ciutat de Tortosa. "El que avui iniciem no porta enlloc si no avança la llei anunciada fa gairebé dos anys per la Conselleria de Justícia", ha reclamat, una normativa que ha de donar resposta concreta al futur del monòlit. "L'Ajuntament de Tortosa no pot invertir ni un euro perquè no n'és propietari ni en té competència", ha tornat a recordar.Jaume Bel, regidor de Movem Tortosa, ha apuntat que este "gest simbòlic" que ha fet el ple aprovant la descatalogació al POUM, no ha de permetre als representants de la ciutat "defugir responsabilitats" ni esperar "que la feina la facen els altres". "Votem a favor per deslliurar-lo de qualsevol mena de reconeixement que li puga quedar i així, quan arribe el moment, sense cap excusa, puguem retirar el monument feixista més vergonyant del nostre país", ha dit Bel.El portaveu d'ERC-Tortosa Sí, Xavier Faura, també ha recriminat que la descatalogació s'hauria d'haver fet fa temps. "No cal esperar que el catàleg estiga recepcionat per l'autoritat administrativa per procedir a fer-la, és un vestigi de la dictadura franquista que es va erigir per enaltir la victòria d'un bàndol sobre l'altre", ha dit Faura. El republicà ha assegurat que Departament de Justícia està fent "grans esforços" per determinar la propietat del monument, que ningú reconeix, però que està convençut que recaurà en l'estat espanyol. "El dubte és quin ministeri però, sense dubte, l'estat espanyol té plena competència per retirar-lo, com ja li permet i insta l'actual llei 52/2007, en l'article 15.1", ha assenyalat. Faura també ha rebutjat que siga competència del consistori "perquè el monument no només ofèn a Tortosa, sinó a la resta del territori", ha afegit.També el PSC ha subscrit la moció. La regidora Dolors Bel ha reiterat que la descatalogació, amb majoria del plenari, "és un fet formal i administratiu" però amb una "forta càrrega emocional i simbòlica per tot allò que representa el monument d'homenatge a la dictadura de Francisco Franco". També ha destacat que s'aprove el dia, un 13 de gener, que es compleixen vuitanta-un anys de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat. "Coincidències del destí que de vegades té estes coses", ha assenyalat. "Comencem a reparar aquella ignomínia", ha dit Bel, que ha assumit fa pocs dies la regidora de la Memòria Històrica a la ciutat i que s'ha compromès "a reparar i dignificar el llegat de les víctimes de la repressió i la barbàrie feixista".Xavier Rodríguez, portaveu de la CUP, ha recordat la defensa que al plenari s'ha fet molts cops al monument, amb arguments com que "estava perfectament integrat al paisatge de la ciutat". El regidor cupaire ha agraït la feina i la pedagogia que cap govern de la ciutat havia fet "per càlculs electoralistes" i que ha fet la Comissió per a la retirada de la simbologia franquista a la ciutat. "Sense la feina de la vostra comissió hauríem passat del silenci a la indiferència", ha dit als representants del moviment social que han assistit al ple. "Lamentar que haja estat a instàncies d'un jutjat que s'ha elaborat el catàleg de símbols franquistes i per la pressió de la Comissió, que es retiren. Ens hauria agradat que s'hagués fet per consciència política", ha denunciat Rodríguez. També ha recriminat a les forces polítiques d'esquerres "per legitimar" la consulta que es va fer sobre el monument.Només Ciutadans no ha donat suport a la descatalogació del monument del riu. El regidor de la formació taronja, Miquel Albacar, ha fet valer el resultat de la consulta popular del 2016, on la ciutadania va optar per la reinterpretació. "S'esperava que el govern municipal prengués les mesures per mantenir-lo i reinterpretar-lo perquè ningú se sentís ofès. Ara van en contra del que la majoria de la gent va votar. Cap partit polític va treure tants vots com els partidaris de reinterpretar el monument, més de 5.700 vots. Cal escoltar, respectar i actuar en conseqüència del que diu la gent del carrer", ha defensat Albacar.La Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa ha celebrat l'aprovació de la descatalogació del monument del riu i l'entenen com un primer pas per a la seua retirada, cinquanta-tres anys més tard. Han destacat "l'evolució de la mirada i posicionament per part de determinats partits" a la ciutat, quan es complien també onze anys del primer acte públic del moviment veïnal. "És una votació històrica i l'entenem com una petita victòria", ha dit Ester Baiges, portaveu de la comissió. El 2015 ja s'havia presentat la mateixa moció, que no va prosperar i que va desencadenar la consulta popular "que no hauria d'haver-se produït mai". "Molta gent que en aquell moment li van donar suport veuen l'error que van fer i rectificar és de sàvies. La moció ho denota", ha afegit.Lamentem que l'alcaldessa Meritxell Roigé "menystinga o minimitze" l'acord apuntant que és "un gest simbòlic", i han demanat a l'Ajuntament que agilitze el tràmit "perquè el simbolisme és important i significa molt" aprovar la descatalogació. "Vol dir que hem avançat", ha remarcat Baiges. També insistixen que és "una eina administrativa important" perquè el monòlit quedava blindat a la llei estatal de memòria històrica del 2007 per estar catalogat com a bé patrimonial cultural. Si es treu del catàleg, es podrà tornar a demanar a instàncies estatals que el retiren. També demanen celeritat a la nova llei catalana perquè hi haja dotació pressupostària i tots els requeriments per fer efectiva la retirada. "Ja l'albirem", ha dit amb satisfacció la portaveu de la Comissió.Un petit grup de representants de Vox ha irromput al ple i han mostrat banderes espanyoles quan la moció ha estat aprovada. La presidenta provincial de Vox, Isabel Lázaro, ha defensat que la llei de memòria històrica no defensa els dos bàndols ni aporta concòrdia i ha insistit que cal respectar el resultat de la consulta popular sobre el monument o, si més no, repetir-la. "Quan es va fer la consulta molta gent va apostar perquè no el toquessin, gent de diferents opinions. Aquesta moció la veiem fora de lloc", han apuntat les simpatitzants de Vox.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor