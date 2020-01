L'Associació de Fiscals veu el nomenament de Delgado com un intent de «sotmetre» la Fiscalia al govern

La presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Dexeus, ha criticat el nomenament de l'exministra de Justícia Dolores Delgado com a nova fiscal general de l'Estat. "Es una forma molt evident i molt plàstica de voler indicar que a la fiscalia la volen sotmesa al govern", ha dit la presidenta de l'associació majoritària al sector aquest dilluns en declaracions a Onda Cero.Dexeus ha assegurat que no és "adequat" i ho ha considerat "increïble". D'altra banda, la Unió Progressista de Fiscals, associació a la qual pertany Delgado, ha celebrat el nomenament i ha destacat el "respecte a la imparcialitat i legalitat" de la fiscalia que consideren que té l'exministra. "Confiem en la independència absoluta de la nova fiscal general de l'Estat i en l'autonomia de la fiscalia", ha assegurat en un comunicat, en el qual també destaquen la trajectòria professional de Delgado.La Unió Progressista de Fiscals considera que la "defensa de l'autonomia de la fiscalia com a ministra de Justícia" es va evidenciar "en la posició processal mantinguda pel ministeri públic en rellevants procediments penals", entre d'altres.L'Associació de Fiscals, en canvi, ha mostrat en un comunicat posterior "sorpresa" davant la notícia i, "des del respecte professional" ha subratllat el "malestar" i la "preocupació" per la "imatge de politització i manca d'independència i imparcialitat" que transmet col·locar al capdamunt de la carrera fiscal una exministra de Justícia.Per això, l'entitat ha manifestat la voluntat "ferma" de vetllar per l'autonomia de tots els fiscals com a "única manera d'evitar" que la independència de la institució "s'esberli" i perquè "res ni ningú enterboleixi el servei".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor