VÍDEO Un centenar de persones protesten a Tarragona contra «els vots segrestats per la justícia»

La lectura del manifest a la plaça de la Font aquest vespre Foto: Alba Domingo

VÍDEO Un centenar de persones protesten a la plaça de la Font de Tarragona contra el veto del Suprem a Junqueras a l’Eurocambra i contra la decisió de la JEC de treure l’escó al president Torra: “Exigim que es respectin els nostres vots” pic.twitter.com/sAXyd7c3ai — NacióTarragona (@naciotarragona) January 13, 2020

Un centenar de persones s'han concentrat aquest dilluns al vespre a la plaça de la Font de Tarragona per protestar contra el veto del Tribunal Suprem a Oriol Junqueras com a eurodiputat i contra la decisió de la Junta Electoral de treure l'escó al president de la Generalitat, Quim Torra. Convocats per les entitats independentistes i sota el lema "exigim que es respectin els nostres vots", els manifestants han denunciat el que consideren "la vulneració del dret més bàsic de la democràcia: el sufragi".Membres de l'Assemblea Nacional Catalana de Tarragona han llegit un comunicat conjunt en què han reivindicat que els òrgans judicials i electorals "no poden modificar els resultats electorals", així com tampoc "triar quins dels electes prefereixen". "S'han saltat la voluntat expressada a les urnes pel poble Catalunya i decideixen per nosaltres qui pot o no ser eurodiputat, diputat o president", han assegurat. A més, les entitats independentistes han aprofitat l'ocasió per fer una crida a la mobilització, que, diuen, ha perdut força en les darreres setmanes a la ciutat.La protesta ha comptat amb la presència de tots els partits independentistes de Tarragona. L'alcalde, Pau Ricomà, així com altres consellers de l'Ajuntament, han encapçalat la concentració i han mostrat el seu descontentament amb aquestes decisions judicials. L'acte ha acabat amb el cant d'"Els Segadors".

