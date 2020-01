Doble disc d'or per a Miki Núñez

Actualment, el requisit per aconseguir un Disc d'Or és superar els 20.000 àlbums venuts en territori espanyol, però al món digital, es fa l'equivalència mitjançant reproduccions a les principals plataformes. En el cas de

A dia d'avui, l'egarenc té prop de 20 actuacions tancades per aquest any. Tot i que ho farà arreu de l'estat espanyol, els pròxims concerts els farà a Catalunya: el 14 de febrer a Tarragona, el 22, a Solsona, al març actuarà a Vilanova i la Geltrú, a l'abril actuarà per partida doble a Girona (Festival Strenes) i el 9 de maig a la Sala Barts de Barcelona.

El terrassenc Miki Nuñez, cantant i exparticipant d'Operación Triunfo, ha rebut dos disc d'or pels seus singles Celébrate i La Venda. La distinció és a càrrec de Música Global i Universal Music i s'entrega als autors més prestigiosos quan aconsegueixen ser èxit en vendes a nivell estatal.Després d'iniciar la seva carrera el 2019 i recórrer gran part de la geografia espanyola amb la gira Tour Amuza, aquest any es presenta ple de música en viu i nous projectes musicals. De moment, el terrassenc ja ha omplert la Sala But de Madrid (3 de gener), la Sala Bikini de Barcelona (divendres 10) i la Sala Moon (11 de gener). El primer dels concerts, a la capital espanyola, va tenir lloc l'entrega dels dos prestigiosos guardons.

