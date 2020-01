Els periodistes de TV3 protesten per la presència de Jordi Pujol al documental sobre el 0,7%

Malestar entre els periodistes de TV3 per la presència de Jordi Pujol al darrer 30 minuts', emès aquest diumenge, sobre l'acampada del 1994 que Reclamava al Govern que destinés el 0,7% del PIB a cooperació internacional, i en què l'expresident ha estat entrevistat en la seva qualitat de cap de l'executiu d'aleshores. Els consells professionals i el comitè d'empresa de TV3 han lamentat davant la direcció de la cadena que es presentés l'entrevista com el "trencament d'un llarg silenci mediàtic"."Ens sembla que indueix a confusió", afirmen els periodistes de TV3 en un comunicat, després de reunir-se amb la direcció. Els consells professionals i el comitè d'empresa de la cadena ja van demanar dissabte "explicacions" per l'entrevista, que ha estat rebuda també amb crítiques per part de l'opinió pública.Diumenge, per exemple, la xarxa va esclatar contra TV3 per entrevistar-lo Pujol pel 0,7% en comptes de preguntar-li per la corrupció del 3% o pels seus comptes a Andorra. En aquest sentit, els professionals de la cadena raonen que la presència de Jordi Pujol al reportatge era "prescindible", tot i que no creuen que "blanquegi" la seva figura.A la vegada, els periodistes de l'emissora pública han lamentat igualment "l'ús dels platós i camerinos del FAQS" del dissabte 4 de gener, durant l'entrevista a Quim Torra, "per part d'un grup de diputats al Congrés de JxCat"."Hem demanat a la direcció que recordi als visitants polítics que no s'ha d'utilitzar la Televisió Pública pels actes de partit", afirmen els periodistes, que lamenten que "la irrupció dels diputats al plató per saludar al president Torra durant la pausa de publicitat va provocar un 'negre' en pantalla, perquè es va esperar que sortissin de plató abans de reprendre l'emissió"

