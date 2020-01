VÍDEO Pablo Iglesias rep la seva cartera entre crits de «sí que es pot»

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha rebut aquest dilluns de mans de la vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, i entre crits de "Sí que es pot!" dels assistents, la cartera de les seves noves funcions com a vicepresident segon i ministre de Drets Socials i Agenda 2030.En la seva intervenció després de rebre la seva cartera, Iglesias ha fet seves les paraules de el president de Govern, Pedro Sánchez, que l'Executiu de coalició parlarà amb "moltes veus" però una sola "paraula", i li ha agraït l'haver armat un Consell de Ministres "de enrome capacitat política"."Vull donar les gràcies al president de Govern per la seva visió, per la seva capacitat per armar un Govern plural d'enorme capacitat política i tècnica que portarà a terme un programa d'avanç democràtic", ha assegurat.Segons Iglesias, el proper Govern serà "fort" i es regirà per "els principis de la companyonia i el treball en equip", per afrontar amb "moltíssima il·lusió" el "treball difícil" que tenen per davant. "Serà un honor treballar al teu costat i al costat dels companys socialistes", ha afirmat Iglesias dirigint-se a Calvo, que anteriorment ha assenyalat també el "tàndem" que formaran, per les seves responsabilitats.

