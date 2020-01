Betevé avisa que no es deixarà «intimidar» després de les agressions d'ultres a periodistes

🔴 Manifestants de Vox increpen i agredeixen un equip de @beteve a Sant Jaume



Al final de la concentració han escopit a la lent de la càmera i han impedit la gravació https://t.co/lbNdHMHgw4 pic.twitter.com/txiTbiQ0ew — btv notícies (@btvnoticies) January 12, 2020

🔴 #ÚLTIMAHORA | El president de l’ACVOT, José Vargas, amenaça un periodista de betevé: "Esborra-ho o et trenco la càmera. Que no vegi cap imatge meva perquè si no ho passaràs malament"https://t.co/PFaiSc2f1B pic.twitter.com/KyKwKRD6GL — btv notícies (@btvnoticies) January 10, 2020

Betevé ha anunciat accions legals per garantir el dret a la informació i la integritat dels seus treballadors després que dos dels seus equips hagin estat agredits i increpats els darrers dies. Primer el passat divendres, en una concentració ultra contra el tall de la Meridiana. La segona, aquest diumenge, al final de la concentració de Vox a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. La cadena, a més, ha avisat que no es deixarà "intimidar".Betevé lamenta que els periodistes siguin "objecte" d'actituds que "posen en perill" el lliure exercici del dret a la informació i ha exigit "respecte" per la feina dels professionals de la informació. Els responsables del mitjà han afegit que seguiran emetent les informacions que considerin "rellevants" i que, en tant que "es produeixen en l'espai públic", no entren en "contradicció" amb el dret a la privacitat.Els incidents del passat divendres a la Meridiana són especialment rellevants, tenint en compte que qui va increpar l'equip de Betevé va ser el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (Acvot), José Vargas. El president de l'Acvot va amenaçar un periodista del canal local amb trencar-li la càmera si no esborrava el que havia gravat d'ell.

