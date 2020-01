Toni Comín: «Europa ha d'entendre que el conflicte és entre una visió democràtica i una de franquista»

"Ara es verifica que l’estratègia de l’exili és absolutament encertada i necessària

"Demanem una batalla política perquè el suplicatori es converteixi en un bumerang per a l’estat espanyol"

"Llarena nega la nostra immunitat però en canvi la reconeix dins d’Europa"

Toni Comín (Barcelona, 1971) s'ha estrenat aquest dilluns com a eurodiputat de Junts per Catalunya al Parlament Europeu . Escollit en els darrers comicis a l'Eurocambra, no ha pogut seure a l'escó fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha reconegut la seva immunitat, un cop va pronunciar-se sobre el cas Junqueras. Hores després de poder exercir la seva tasca de representació a Estrasburg, aténen una conversa telefònica.- Més enllà dels pensaments més íntims, les sensacions es poden resumir en tres paraules: recompensa, emoció i responsabilitat. La recompensa de la feina feta des de l’exili, una estratègia en alguns moments poc compresa i criticada per propis i per estranys. Ara es verifica que l’estratègia de l’exili és absolutament encertada i necessària. L’emoció de saber que amb nosaltres entren a l'Eurocambra centenars de milers de persones i que aquesta gent ho ha viscut com una victòria col·lectiva i pròpia. Són ells que avui han segut a l’escó. També la responsabilitat de tenir un instrument polític molt potent: la nostra condició d’eurodiputats. És una plataforma nova per aconseguir l’objectiu final, que el respecte per a l’autodeterminació dels catalans.- El que ha fet el Tribunal Suprem és una barbaritat jurídica, començant per com va plantejar la qüestió prejudicial. El frau és aquí. Marchena va plantejar una qüestió prejudicial de manera que, ja en aquell moment, no preveia respectar la resposta del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE). Quan presenta la qüestió prejudicial amb una peça separada, ho fa per tenir una excusa per ignorar el TJUE. Ho fa per poder dir que Junqueras ja no és un pres preventiu. No tenia la intenció d’obeir el TJUE i, per tant, hi ha una desobediència del Suprem. Davant d’això, és evident que Sassoli ha quedat atrapat i que ara la defensa de Junqueras farà molt bé de presentar un recurs perquè el tribunal de Luxemburg aclareixi si el Suprem l’ha desobeït o no. Nosaltres entenem que sí, clarament. Esperem que el tribunal de Luxemburg forci el Parlament a reconèixer Junqueras com a eurodiputat.Esperem que cada vegada que el conflicte català amenaci qüestions nuclears del sistema democràtic, els jutges europeus facin el que ja estan fent. El primer exemple són els jutges d’Slesvig-Holstein, quan diuen que no poden convertir el dret de manifestació en sedició i rebel·lió i que no poden criminalitzar els drets civils. L’altre exemple és el del tribunal de Luxemburg dient que el sufragi universal és sagrat i no hi ha jurament de la Constitució que pugui impedir que uns senyors elegits exerceixin com a eurodiputats.- Que vagin entenent que el conflicte de Catalunya amb Espanya és entre una visió democràtica i una visió franquista. Demanem una batalla política perquè el suplicatori es converteixi en un bumerang per a l’estat espanyol. Que serveixi per evidenciar que l’Estat ha entrat en una deriva autoritària, independentment del resultat final de la votació. No donem cap batalla per perduda i lluitarem per guanyar aquesta votació. Això és a curt termini, però la batalla central de la nostra acció com a eurodiputats és que Europa reconegui i respecti el dret a l’autodeterminació.- Patiment, cap. És una oportunitat política. En el pitjor dels casos, seguirà la tramitació de l’euroordre que ara està aturada a la justícia belga, en la qual confien molt.- Ens agradaria treballar amb la màxima normalitat possible, però el nostre objectiu no és la normalitat, sinó guanyar el combat pel respecte a l’autodeterminació. Tenim molt clar què hem tingut a fer. No hem vingut a tenir una vida plàcida, tampoc a crear polèmica. Volem construir aliances en favor del dret dels catalans a decidir que són una República.- Tenim un programa electoral que és molt concret i ambiciós. Volem abordar el canvi climàtic, la desigualtat social, la lluita contra els oligopolis, aconseguir que la política de refugiats a Europa estigui a l’altura dels drets humans, la lluita contra els paradisos fiscals... Encara no hem decidit de quines comissions formarem part perquè fins ara no teníem clar quin marge tindríem decidir-ho.