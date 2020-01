L'estratègia de Puigdemont troba premi al Parlament Europeu

Pocs minuts després de les cinc de la tarda d'aquest dilluns, Carles Puigdemont i Toni Comín s'han assegut als seus escons del Parlament Europeu. Ocuparan un espai perifèric de l'hemicicle, per bé que en la jornada a Estrasburg han estat al centre de tots els focus. El president de la cambra, David Sassoli, els ha donat la benvinguda i ha certificat que hi eren presents amb "tots els seus drets" . La referència de Sassoli, un àrbitre criticat avui per l'independentisme per no haver reconegut els mateixos drets a Oriol Junqueras, certifica que l'estratègia de Puigdemont ha trobat premi a l'Eurocambra. Quatre anys després de ser escollit president de la Generalitat, i dos anys i tres mesos després d'haver optat per la via de l'exili, el dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) gaudeix d'immunitat i té un altaveu al cor d'Europa.Puigdemont ha evidenciat en cada intervenció a l'Eurocambra -a l'entrada de la seu parlamentària, als passadissos i a la sala de premsa- que la d'aquest dilluns era una jornada agredolça: positiva per veure reforçada la seva posició política i incompleta per l'absència de Junqueras. "La seva causa és la nostra causa", ha exposat l'expresident de la Generalitat, fent-se propi el relat de la unitat. Ha respost així a l'altre missatge rellevant del dia de Sassoli, la retirada de la condició d'eurodiputat al líder d'ERC després que la Junta Electoral Central (JEC) i el Tribunal Suprem interpretessin de forma restrictiva la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Puigdemont i Comín han arribat a mostrar un cartell de suport a Junqueras -amb qui van compartir Govern- a l'hemicicle, però ràpidament els l'han fet retirar En l'estrena a l'Eurocambra, Puigdemont i Comín han notat l'escalf de l'independentisme institucional. Al capdavant d'una extensa comitiva de JxCat -amb consellers del Govern i diputats al Parlament i el Congrés- hi ha figurat el president de la Generalitat, Quim Torra. El president de la cambra catalana, Roger Torrent, ha encapçalat la delegació d'ERC, finalment sense la presència de Pere Aragonès. Els dos nous eurodiputats han estat diàfans en els seus primers missatges: han avisat que continuaran la seva batalla política i jurídica -ara amb veu a les institucions comunitàries-, han recalcat que Europa es juga la seva credibilitat amb el conflicte català i han posat accent en la judicialització de la política espanyola, amb referències incloses a Pedro Sánchez i el seu compromís d'obrir una etapa de diàleg amb Catalunya.Els debutants s'han mostrat somrients i combatius, especialment davant les preguntes de la premsa espanyola desplaçada a Estrasburg. Ha estat en el contacte amb els mitjans de comunicació, després de l'estrena a l'hemicicle, quan els dos eurodiputats han volgut recalcar que persistiran per fer possible que la seva immunitat els permeti trepitjar territori català. retira , ha apuntat Puigdemont, que durant tota la jornada ha insistit que la Unió Europea no pot continuar "mirant cap a un altre costat" davant l'ofensiva continuada de la justícia espanyola. El Suprem ha enviat aquest mateix dilluns el suplicatori a l'Eurocambra per suspendre la immunitat dels dos eurodiputats de JxCat. El procés es pot allargar durant mesos.La via pactada que ha promès explorar Sánchez trobarà contestació ara també des del cor d'Europa cada cop que hi hagi un nou capítol de judicialització de la vida política catalana. Escèptic amb l'estratègia negociadora d'ERC i el PSOE, Puigdemont ha estat contundent denunciant a Estrasburg que Espanya continua sent una anomalia a Europa i ha advertit el nou president espanyol que el primer gest passa per rebutjar el suplicatori. Comín fins i tot s'ha referit als vestigis del franquisme presents en el deep state espanyol. Les seves afirmacions han rebut la contestació de Vox, PP i Ciutadans. Els populars s'han posat al capdavant de la maquinària per fer bona l'eina del suplicatori i acabar amb la immunitat dels dirigents de JxCat."Europa es juga la seva ànima", ha diagnosticat Comín, de forma solemne. "No és una qüestió d'independència, sinó també de democràcia i drets fonamentals", ha ressaltat Puigdemont, que ha indicat que en cas de tornar a Catalunya el primer que farien seria anar a visitar els presos polítics a Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses. De moment, això sí, seguiran amb la residència establerta a Waterloo, i com a molt l'expresident obrirà una oficina d'eurodiputat a Barcelona. A Perpinyà té previst fer-hi un acte ben aviat, pel qual ja hi ha contactes amb la USAP per fer-lo al seu camp. La previsió és que hi assisteixin milers de persones.Les cares de la delegació de JxCat eren l'expressió fidedigne de qui celebra un triomf polític. Gonzalo Boye i Josep Costa, artífexs de l'estratègia judicial de Puigdemont -el protagonisme de Jaume Alonso-Cuevillas, ara diputat a Madrid, ha anat minvant progressivament-, celebraven amb fotos i tuits l'arribada a Estrasburg, on s'hi ha desplaçat la cúria de l'expresident. Abans de l'arrencada del ple, la plana major ha brindat amb xampany per celebrar l'adquisició plena de l'acta. Després de la promesa -fallida- del retorn a Catalunya promès el 2017 i de no haver creuat la frontera francesa el 2 de juliol de l'any passat , Puigdemont podia exhibir un triomf incontestable.L'expresident, acompanyat també per la direcció del PDECat -partit en el qual encara milita però que està en fase de redefinició, pendent d'una trobada al mes alt nivell entre Puigdemont i David Bonvehí per a finals de mes-, té la clau del futur més immediat a Catalunya. Torra està centrat ara en liderar una taula de diàleg amb Sánchez que fins fa dues setmanes no avalava, i reclama a l'Estat que ompli de contingut les propostes de "recomençar" la relació i "desjudicialitzar" la política . El primer que reclama Puigdemont al PSOE és que sigui coherent i no faci costat al suplicatori.Un procés que a JxCat defineixen com un "judici al judici" que servirà per internacionalitzar totes les maniobres que ha fet l'Estat per frenar el procés. L'expresident ha denunciat que s'han destinat molts recursos econòmics i humans per aconseguir aquest propòsit, però que finalment han estat capaços de posar els peus a l'Eurocambra. Un premi que dona ales a JxCat en cas que, com ja s'ha debatut de portes endins, Torra aposti per prémer el botó electoral a Catalunya abans que el Suprem resolgui sobre la seva inhabilitació. I no són poques les veus fins la formació independentista que situen, de nou, Puigdemont com a candidat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor