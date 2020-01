Apunyalen un jove durant una baralla a la sortida d'una discoteca de Figueres

Un jove de 26 anys ha rebut diverses ganivetades al tòrax durant una baralla a l'exterior de la discoteca Noche de Luna de Figueres la matinada de dissabte a diumenge. Segons confirmen els Mossos d'Esquadra, l'agressió va tenir lloc pocs minuts abans de les sis de la matinada i els serveis d'emergències van rebre l'avís d'un jove estès a terra en un pàrquing proper al local d'oci nocturn.El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar la víctima a l'hospital Trueta, on diumenge el van intervenir d'urgència. El jove està a l'UCI i evoluciona bé de les ferides, segons fonts hospitalàries. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per detenir l'agressor o agressors. Segons les primeres diligències, hi va haver una baralla entre dos grups i el grup on hi havia l'atacant va fugir en cotxe després de l'agressió.L'agressió va tenir lloc cap a les sis de la matinada en una zona d'aparcament propera a la discoteca. Segons les primeres investigacions, a l'exterior del local hi va haver una baralla entre dos grups de joves i, durant la disputa, la víctima va rebre almenys tres ganivetades a la zona del tòrax.Al jove, que té 26 anys, el van traslladar d'urgència a l'hospital Trueta de Girona. Segons fonts hospitalàries, ahir el van intervenir d'urgència i actualment es troba a l'UCI on evoluciona favorablement. Segons fonts de la investigació, una de les ganivetades va ser especialment perillosa perquè va fregar la zona del cor.Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar i detenir l'autor o autors de l'agressió. Els investigadors no prendran declaració a la víctima fins que el seu estat millori, tot i que estan recopilant informació de testimonis i imatges de les càmeres de videovigilància que hi ha a la zona per si poden aportar més informació.

