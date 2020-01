VÍDEO El Parlament Europeu fa retirar un cartell de «Free Junqueras» a Puigdemont i Comín

18:41 Puigdemont no descarta trepitjar territori estatal: «Seria convenient per a Espanya». L'eurodiputat de JxCat, des d'Estrasburg, assegura que l'Estat ha de "respectar" la seva immunitat i manté que el PSOE hauria de ser "coherent" rebutjant el suplicatori si aposta per la desjudicialització. Informa Oriol March.

18:39 Acaba la roda de premsa de Carles Puigdemont, Toni Comín i Diana Riba. Acaba així també el primer dia dels dos eurodiputats de Junts per Catalunya al Parlament Europeu.

18:37 Comín avisa: "En cap cas donarem per perduda la batalla del suplicatori ni la de la immunitat a l'Estat".

18:36 Puigdemont i Comín anuncien que el primer que volen fer en territori català com a eurodiputats és visitar els presos i preses polítiques.

18:35 Una periodista de Telecinco pregunta a Puigdemont si invertirà el seu nou sou com a eurodiputat per pagar el lloguer de la casa de Waterloo. El líder de JxCat respon que no gaudeixen de beneficis respecte a la resta d'electes i que, si cobren algun euro més que algú, ja el retornaran.

18:27 Puigdemont: "Que jo sàpiga, Espanya no té un tractament excepcional pel que fa a la immunitat i, per tant, ha de respectar els nostres drets com a eurodiputats i permetre que trepitgem terra espanyol com a homes lliures".

18:26 Diana Riba reafirma que es demanaran mesures cautelars sobre la revocació de l'acta de Junqueras i la voluntat de dur el cas al Tribunal General de la Unió Europea, tal com ja va anunciar l'equip de defensa del líder d'ERC.

18:23 Puigdemont anuncia que la seva "base de treball" continuarà sent Bèlgica. "No tenim plans de traslladar la nostra residència", diu. Tot i això, l'eurodiputat afegeix que tenen "plans per fer accions" en el conjunt d'Europa, inclús l'estat espanyol: "No és comprensiu que tinguem immunitat a tot arreu menys en un estat. Pensava que allò de 'Europa comença als pirineus' estava superat".

18:20 Puigdemont: "Anirem fins al final i creiem que tenim arguments de sobres per fer valer la nostra posició".

18:02 Toni Comín assegura que Europa s'està jugant "la seva ànima" en la gestió que faci del conflicte català. L'eurodiputat per JxCat remarca que el procés d'independència de Catalunya no va d'unionisme contra independentisme, sinó d'entre "democràcia i autoritarisme, de franquisme encara viu" a l'estat espanyol.

17:58 Diana Riba denuncia que David Sassoli ha consumat avui un "atac directe a la sobirania de la institució" retirant l'escó a Oriol Junqueras. L'eurodiputada per ERC assegura que el socialista italià ha desposseït l'Eurocambra del seu poder per decidir sobre la immunitat dels electes. Demana que rectifiqui i demani la llibertat del líder republicà i anuncia que la formació prendrà les "mesures polítiques i judicials" que calguin.

17:57 Puigdemont: "La Unió Europea no és un club d'estats, ha de ser la unió dels ciutadans".

17:56 Puigdemont: "El que avui és una amenaça per diputats catalans com Junqueras podria ser-ho, en un futur, per polítics de la resta d'Europa".

17:56 Puigdemont, en anglès, assegura que la "lluita per les llibertats" que entoma l'independentisme és també una lluita que ha d'implicar la resta de ciutadans europeus.

17:55 Comença la roda de premsa posterior al primer ple de Carles Puigdemont i Toni Comín com a eurodiputats.

17:34 Sassoli ha hagut de cridar l'atenció a un dels eurodiputats de Vox, Jorge Buxader, fundador de Societat Civil Catalana, que intentava interrompre'l mentre el president de la cambra proclamava que Puigdemont i Comín hi seuen "amb tots els drets"

17:34 Diversos eurodiputats mostren el cartell de «Free Junqueras» durant el ple en símbol de protesta

17:17 Durant la intervenció de Sassoli, Puigdemont i Comín han tornat a exhibir un cartell reclamant l'alliberament d'Oriol Junqueras

17:17 David-Maria Sassoli Foto: ACN

«Puigdemont i Comín seuen amb tots els seus drets»: Sassoli dona la benvinguda als nous eurodiputats

17:05 David Sassoli, inicia el ple a l'Eurocambra: "Els honorables Puigdemont i Comín seuen amb tots els seus drets al Parlament"

Abans d'assistir al ple de la tarda al Parlament Europeu, Roger Torrent s'ha reunit amb un dels vicepresidents de l'Eurocambra, Dimitrios Papadimoulis, a qui ha traslladat la situació d'Oriol Junqueras

Marcel Mauri: "Les lluites no s'abandonen, hem de seguir recorrent aquelles decisions judicials injustes que es prenen a l'estat espanyol"

Marcel Mauri (Òmnium) destaca la persistència de Puigdemont, Comín i Junqueras, i exigeix a l'Estat que no se situï fora de la legalitat internacional

15:07 El Suprem envia a Sassoli la petició de suspensió de la immunitat de Puigdemont i Comín

14:51 L'exalcaldessa de Badalona Dolors Sabater sobre la situació que es viu avui a Estrasburg: "És impossible no fer alhora dos terços de celebració i un d'escandalització i denúncia" Analitzant el que passa avui a #Estrasburg amb els 3 eurodiputats catalans des de la radicalitat democràtica dels drets de representació política, és impossible no fer alhora dos terços de celebració i un d'escandalització i denuncia. Es voti a qui es voti #democracy #llibertat https://t.co/jZ2zeP74li — Dolors Sabater Puig (@mariadolorsa) January 13, 2020

14:22 El conseller d'Acció Exterior Alfred Bosch: "Amb l'alegria de veure Carles Puigdemont i Toni Comín finalment al seu escó, seguim lluitant per una Europa on imperi la democràcia"

Avui Oriol Junqueras no pot ser al Parlament Europeu perquè està segrestat per la justícia espanyola. Amb l'alegria de veure Carles Puigdemont i Toni Comín finalment al seu escó, seguim lluitant per una Europa on imperi la democràcia. — Alfred Bosch

14:19 Els dirigents independentistes exhibeixen diversos cartells reclamant la llibertat d'Oriol Junqueras a les portes del Parlament Europeu Imatge dels líders independentistes reclamant la llibertat de Junqueras davant el Parlament Europeu Foto: ND

14:18 Toni Comín a l'interior de l'Eurocambra: "Hem lluitat hem guanyat i estem convençuts que no serà pas la darrera victòria"

14:12 ÚLTIMA HORA Puigdemont (@KRLS) s'estrena a Estrasburg: «És impossible que la UE continuï mirant cap a un altre costat»; informa @OriMarch https://t.co/NxCBPCvtve — NacióDigital (@naciodigital) January 13, 2020

14:11 Puigdemont s'estrena a Estrasburg: «És impossible que la UE continuï mirant cap a un altre costat» Foto: JxCat

14:04 Puigdemont afirma davant dels mitjans que "la Unió Europea ja no pot mirar més cap a un altre costat"

14:03 Puigdemont, des de l'Eurocambra: "L'estat espanyol no respecta les normes europees que ens hem donat entre tots"

14:00 Puigdemont, des de l'Eurocambra:"Avui podem dir que la crisi catalana ha impactat profundament en els fonaments constitucionals de la Unió Europea"

13:53 Carles Puigdemont i Toni Comín arriben al Parlament Europeu

ERC recorda que esgotarà totes les vies per aconseguir que Junqueras sigui eurodiputat. Els republicans presentaran recurs al Tribunal General de la Unió Europea, a banda d'esgotar la via del Suprem

13:41 El diputat de la CUP, Carles Riera, des d'Estrasburg: "Aquesta no és l'Europa que volem, malgrat això som aquí en un acte de solidaritat antirepressiva amb Junqueras

13:29 L'eurodiputat de Ciutadans, Jordi Cañas, en declaracions a TV3: "Espero que el president Sassoli apliqui el reglament i compleixi amb la seva obligació, i que el tema, no català, sinó independentista no marqui l'agenda d'avui"



L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, davant del Parlament Europeu: "Teniem raó el 2 de juliol i avui també"

Membres d'ERC i JuntsxCat, entre ells la diputada Montse Bassa, dipositen el seu "vot simbòlic" a sobre les caixes que "recopilen" els vots que acrediten els eurodiputats "escollits pel poble"

13:13 El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, reivindica a Estrasburg que "s'està posant en risc la separació de poders perquè s'està permetent que un tribunal interfereixi en la formació de l'Eurocambra"

12:58 El vicepresident de l'ANC, des d'Estrasburg, Josep Cruanyes sobre el conflicte català:"Això no és un assumpte intern d'un estat sinó de tota la comunitat"

Les estelades i cartells en solidaritat amb Oriol Junqueras s'amunteguen a la concentració convocada per Omplim Estrasburg. Centenars de persones hi han acudit

12:51 Els manifestants d'"Omplim Estrasburg" ja es concentren a les portes de l'Eurocambra

Comença a arribar gent a Estrasburg per donar suport als eurodiputats. El ple del Parlament Europeu comença a les 17h.

12:48 La diputada de JxCat, Gemma Geis, afirma des de la manifestació davant del TSJC per protestar contra la inhabilitació de Junqueras, que "els nostres vots han de ser vàlids i representats al Parlament europeu"

Marta Vilalta explica que presentaran un recurs al Tribunal General de la UE "amb les mesures cautelars perquè Oriol Junqueras sigui eurodiputat"

12:38 El president Quim Torra, a les portes de l'Eurocambra: "Les paraules de diàleg i desjudicialització de la política s'han d'omplir, si no estem enganyant i falsejant"