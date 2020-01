Primer missatge de la patronal catalana al nou govern de Sánchez: sí a la mesa de diàleg i «prou impostos»

L'empresariat català ha llançat aquest dilluns el primer missatge al nou executiu espanyol presidit per Pedro Sánchez, que avui ha pres possessió. La patronal dona suport a la taula de diàleg entre els dos governs per trobar una sortida al conflicte polític, i demana el màxim consens de tots els grups, tant del Parlament com del Congrés. Però els empresaris han posat l'accent en el seu rebuig a l'increment fiscal. Així ho ha expressat el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en el seu discurs davant de l'assemblea general de la patronal.El cap de la patronal s'ha mostrat molt crític amb aspectes econòmics que planteja el programa de govern de la coalició PSOE-Podem, que inclou un increment de la pressió fiscal i la modificació de la reforma laboral, que segons la patronal va donar fruits positius davant la crisi econòmica. Ha reclamat, en aquest sentit, que Pedro Sánchez implementi les polítiques econòmiques en un marc de consens amb tots els agents socials.Sánchez Llibre ha estat molt vehement contra l'avantprojecte de la llei d'Acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat, que preveu augmentar la tributació de les rendes de treball, de patrimoni, transmissions patrimonials i actes jurídics documentals. Segons càlculs de Foment, els catalans patiran una tributació del 93% superior als ciutadans de Madrid. Ha demanat al vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, que corregeixi el que ha definit com a plantejament fiscal confiscatori que pot ofegar la competitivitat a Catalunya.S'ha referit a alguns dels impostos que inclou l'avantprojecte català de comptes públics: sobre les estades d'establiments turístics, impost sobre habitatges uits, sobre begudes ensucrades o sobre vehicles de tracció mecànica. Sánchez Llibre ha afirmat que "la pressió fiscal que ens ve a sobre serà insuportable".Foment del Treball proposa a la Generalitat que, si vol disposar de més recursos opti per una política de "tolerància zero" contra el frau fiscal, que es podria reduir amb una política molt activa perquè "tothom pagui el que li toca". Segons la patronal, si el pes de l'economia submergida passés del 25 al 15% del PIB, això implicaria uns ingressos de 40.000 milions d'euros l'any.El president dels empresaris ha exposat les diferències "abismals" que hi ha entre la fiscalitat de Catalunya i la de Madrid: els catalans paguen més d'un 10% més d'IRPF que els madrilenys, els catalans paguen impost de patrimoni i els madrilenys no, els catalans paguen un 66% més en transmissions patrimonials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor