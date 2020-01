Primer missatge de la nova ministra d'Exteriors: «'Spain is back'»

#VÍDEO | La nueva ministra de Exteriores, Arancha González Laya: "Spain is back, Spain is here to stay. Lo digo en inglés porque, además de la nuestra, es en la lengua en la que nos van a entender alto y claro en el mundo" https://t.co/jdnZu5NncU pic.twitter.com/SuDMipOiGT — Europa Press (@europapress) January 13, 2020

La nova ministra d'Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Arancha González Laya, ha avançat aquest dilluns que dedicarà el seu mandat a "defensar sense complexos valors de democràcia, el respecte als drets humans i un multilateralisme" al servei de la pau, les persones, les prosperitat i el planeta. "Spain is back, Spain is here to stay", ha dit en anglès ("Espanya ha tornat, Espanya és aquí per quedar-se").Després de rebre la seva cartera de mans de la ministra Margarita Robles, que ha assumit les tasques del Ministeri d'Exteriors durant l'últim mes i mig, González ha avançat que veu el seu mandat com una oportunitat de "posicionar a Espanya en el lloc que li correspon a Europa i al món". Gonzalez Laya ha exposat que això passa per una acció exterior "més d'acord amb els temps, i més geopolítica". La nova ministra ha destacat que donarà suport a la tasca de l'alt representant diplomàtic europeu, Josep Borrell.González Laya es proposa "reenfocar la política de cooperació al servei del desenvolupament humà i del desenvolupament econòmic", i ha deixat clar que la cooperació al desenvolupament serà una de les seves prioritats. "Espanya ha de fer-ho i pot, i sap fer-ho molt bé", ha remarcat un cop el govern de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias s'ha posat en marxa

