El gest de Puigdemont i Comín amb Junqueras a les portes de l'Eurocambra

Carles Puigdemont, Toni Comín, Quim Torra i Roger Torrent, amb cartells de Junqueras a l'Eurocambra.

Carles Puigdemont i Toni Comín ja han entrat al Parlament Europeu per debutar com a eurodiputats. Ho han fet en mig d'una gran expectació mediàtica. Els dos electes de Junts per Catalunya, acompanyats per una delegació independentista encapçalada pels presidents de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, han tingut un gest amb Oriol Junqueras, a qui el Tribunal Suprem ha decidit no excarcerar i a qui el Parlament Europeu ja no considera membre seu Després d'exigir que la Unió Europea no miri cap a un altre costat i assegurar que la qüestió catalana ha "impactat profundament" en els fonaments de la institució comunitària, Puigdemont i Comín han mostrat davant les càmeres de desenes de mitjans de comunicació nacionals i internacionals cartells amb el rostre del líder d'ERC amb la consigna "Free Junqueras".

