​Commoció al Ripollès i al món de l'esquí per la mort als 16 anys d'Iu Vidal

Hem habilitat un espai als baixos de l’Ajuntament perquè qui vulgui pugui escriure, en un llibre que us hem deixat, unes paraules per la família de l’Iu.

Aquest espai romandrà obert de les 9h a les 21h, tots els dies de la setmana (inclòs cap de setmana) fins a finals de gener. — Ajuntament Planoles (@planoles) January 9, 2020

💫 ETERN



Tots els clubs de Masella s’uneixen per fer una baixada lenta en memòria del jove esquiador Iu Vidal i Bernad.



Et trobarem a faltar i mai t’oblidarem. Fins sempre, Iu! pic.twitter.com/REHbq2aAKK — Masella (@MasellaPirineu) January 11, 2020

La comunitat educativa de l’Escola Vedruna de Puigcerdà mostra el seu profund condol a la família Vidal Bernad per la pèrdua del seu fill i exalumne de l’escola, IU. Descanci en pau. pic.twitter.com/IULfy9BcJz — Vedruna Puigcerdà (@VedrunaPuigcer) January 7, 2020

Des de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern mostrem el nostre més sentit condol a la família i els amics de l'Iu Vidal. Un exemple com a persona, esportista i un gran campió que ens ha deixat avui.



Descansa en Pau. pic.twitter.com/k1DtkULrxi — fceh (@fceh_cat) January 7, 2020

Commoció al Ripollès i al món de l’esquí per la mort de l’esquiador de 16 anys de Planoles Iu Vidal, considerat una de les grans promeses catalanes. El jove va morir el passat dimarts a causa d’una malaltia viral fulminant.Iu Vidal havia aconseguit el títol estatal d’esquí en línia a Lleó el 2014 i la la lliga catalana infantil el 2017, entre d’altres guardons.L'Ajuntament de Planoles va fer públic en un comunicat a les xarxes socials la pèrdua de l’esquiador i va posar un espai a disposició durant tot el mes per a qui vulgui escriure algunes paraules per a la família de l’IU. “Gran esportista, amant d’aquestes muntanyes i de la seva natura, el trobarem molt a faltar. El nostre més sincer condol a tota la família i amics”, diu el consistori.També s’han afegit al condol la Federació Catalana d’Esports d’Hivern o l’escola Vedruna, a la qual havia assistit, entre d’altres entitats.L’homenatge més emotiu, però, va ser el que li van fer uns 900 esquiadors de diversos clubs de les estacions d'esquí de La Molina i Masella que van realitzat una baixada conjunta lenta aquest cap de setmana, tal com podeu veure en el vídeo de sota:

