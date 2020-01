ERC recorrerà a la justícia europea perquè Sassoli accepti Junqueras com a eurodiputat

ERC presentarà en les properes hores el recurs al Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) perquè el president del Parlament Europeu, David Sassoli, accepti Oriol Junqueras com a eurodiputat. En un contacte amb la premsa aquest dilluns al matí, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha denunciat la "vulneració" de drets de Junqueras i de la gent que el va votar.ERC ha participat de la concentració de l'ANC davant el TSJC, per exigir que es respectin els vots i donar suport al president del Govern, Quim Torra, així com dels eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i el propi Junqueras. L'advocat de l'exvicepresident del Govern, Andreu Van Den Eynde, ja va confirmar a l'ACN divendres passat que recorreria la suspensió com a eurodiputat anunciada el mateix dia pel Parlament Europeu davant del TGUE -segon òrgan en importància de l'estructura judicial europea, just per sota del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).Sassoli va confirmar divendres que Junqueras va deixar de ser eurodiputat el 3 de gener, de tal manera que ha assumit la inhabilitació sentenciada pel Tribunal Suprem malgrat la decisió contrària que havia pres el TJUE.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor