Allau de condols per la mort d'Isabel-Clara Simó

Abraçada infinita, Isabel-Clara. Serem fidels a la teva consigna indestructible: "Sapere aude! Atrevim-nos a pensar i serem lliures". Visca Alcoi i els Països Catalans! pic.twitter.com/l0PMGiBZqY — Jordi Cuixart (@jcuixart) January 13, 2020

La literatura catalana perd una de les seves escriptores més emblemàtiques. El meu condol a familiars i amics. https://t.co/mUp1tzN19u — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) January 13, 2020

Deia Isabel-Clara Simó que la literatura és un instrument cultural de pensar i de sentir. Gràcies per un llegat tan necessari. El meu condol a les persones estimades de qui va fer del do de la paraula un pont i un mirall. https://t.co/B3JSNNPEYI — Ada Colau (@AdaColau) January 13, 2020

L'escriptora Isabel-Clara Simó ha mort als 76 anys . Nascuda a Alcoi el 1943, Clara Simó ha estat una de les figures més prolífiques i populars de la literatura en català, amb una cinquantena llarga d'obres principalment de narrativa però també poesia, teatre, assaig i guions televisius.La notícia ha generat una allau de condols a les xarxes de personalitats polítiques i culturals que han volgut exaltar la figura d'una de les escriptores més importants de la literatura catalana moderna.El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmat aquest dilluns després de la mort d'Isabel-Clara Simó: "Serem fidels a la teva consigna indestructible: Sapere aude!. Atrevim-nos a pensar i serem lliures".En una anotació a Twitter, Cuixart ha afegit: "Visca Alcoi i els Països Catalans", i ha enviat una abraçada infinita a l'escriptora, que s'ha mort aquest dilluns.Després de dècades dedicada a l'escriptura i amb una cinquantena d'obres, havia estat distingida amb la Creu de Sant Jordi i havia estat guanyadora del 49è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha destacat d'Isabel-Clara Simó la seva lluita "incansable per la independència dels Països Catalans".En una anotació de Twitter, Torra ha lamentat que Catalunya perd "una de les veus més lliures" que l'han defensada."El meu condol a la seva família i amics", ha remarcat Torra de l'autora, que havia estat distingida amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i amb el 49è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.En la mateixa línia, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat aquest dilluns la "lluita incansable" de l'escriptora Isabel-Clara Simó per la llibertat de Catalunya.En una anotació a Twitter que ha recollit Europa Press, ha destacat també "la seva lluita per la cultura i la llengua catalanes", i ha donat el seu condol a la família i amics.Després de dècades dedicada a l'escriptura i amb una cinquantena d'obres, va ser distingida amb la Creu de Sant Jordi i va guanyar el 49è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.El president del Parlament, Roger Torrent, també enviat un missatge de condol als familiars i amics de l'escriptora alcoiana. "La literatura catalana perd una de les seves escriptores més emblemàtiques", ha lamentat.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha agraït aquest dilluns a l'escriptora Isabel-Clara Simó el seu "llegat tan necessari", en una anotació en el seu compte de Twitter."Deia Isabel-Clara Simó que la literatura és un instrument cultural de pensar i de sentir", ha afegit l'alcaldessa, que ha donat el seu condol a les persones estimades de l'escriptora.Ha subratllat que l'escriptora va fer "del do de la paraula un pont i un mirall", i en declaracions als mitjans aquest dilluns ha reivindicat que va ser una dona referent per a la cultura.L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha recordat aquest dilluns l'escriptora Isabel-Clara Simó, que ha mort als 76 anys d'edat, com una "dona de gran cultura i compromís".En una anotació de Twitter, Puigdemont ha destacat que l'autora, llicenciada a la Universitat de València i guanyadora del Premi Víctor Català, era "pionera i lluitadora".Després de dècades de dedicació a l'escriptura i amb una cinquantena de títols, havia estat distingida amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, i també era membre de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i guanyadora del 49è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

