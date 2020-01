VÍDEO La històrica Baixada del Pi de Matadepera, enguany només feta per dones

La tradicional Baixada del Pi de Matadepera (Vallès Occidental) va tenir aquest dissabte les dones com a protagonistes. Sobre aquestes línies s'hi mostren unes imatges històriques: desenes de dones de totes les edats carreguen amb el símbol de les Festes de Sant Sebastià.El vídeo trenca amb la tònica habitual de les festes populars, en què la figura masculina sol aclaparar gran part del protagonisme.La iniciativa va ser proposada per col·lectius feministes de Matadepera i va ser ben rebuda per l'organització de l'acte, tal com mostra el següent vídeo, en què el president de l'organització demana que, a partir d'un determinat tram, sota l'arbre "només hi hagi noies".

