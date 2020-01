Puigdemont s'estrena a Estrasburg: «És impossible que la UE continuï mirant cap a un altre costat»

Carles Puigdemont i Toni Comín ja són a Estrasburg per participar en el primer ple de l'Eurocambra en qualitat d'eurodiputats de Junts per Catalunya (JxCat). Abans d'entrar a l'edifici del parlament comunitari, l'expresident de la Generalitat i l'exconseller de Salut han saludat les desenes de manifestants que s'han congregat a les portes del recinte. En el ple no hi pot participar el líder d'ERC, Oriol Junqueras, a qui el Tribunal Suprem ha decidit no excarcerar i a qui el Parlament Europeu ja no considera membre seu En una atenció als mitjans des del vestíbul de la cambra, l'expresident de la Generalitat ha arrencat recordant que fa dos anys que va ser destituït de manera "il·legítima" pel 155, i que en fa quatre que va ser escollit màxim dirigent del país. Després ja s'ha centrat en enviar un missatge directe a la Unió Europea (UE): "És impossible que segueixi mirant cap a un altre costat". "La crisi catalana ha impactat profundament en els fonaments constiucionals de la UE", ha ressaltat Puigdemont.L'eurodiputat de JxCat ha constatat hi ha un estat membre -Espanya- que "no respecta" les normes europees, i ha volgut posar de manifest que Junqueras no ha pogut participar en el ple d'aquest dilluns per les decisions de la justícia espanyola. "S'han destinat molts recursos humans per evitar que fóssim aquí", ha remarcat l'expresident de la Generalitat, que ha parlat en català, castellà, anglès i francès. A la Unió, ha destacat Puigdemont, li "convé" que Junqueras sigui eurodiputat.Rebut amb crits de "president" per part de les desenes de manifestants congregats, els dos dirigents de JxCat han entrat a l'edifici de la capital alsaciana per completar els últims tràmits per accedir a la cambra. Al vestíbul de l'edifici l'han esperat els membres del Govern, amb Quim Torra al capdavant, i també el president del Parlament, Roger Torrent. També hi eren els seus advocats, Gonzalo Boye i Paul Bekaert.Puigdemont i Comín s'estrenen com a eurodiputats a Estrasburg, ciutat que trepitgen per primera vegada des que van encetar la nova etapa a l'exili. El 2 de juliol de l'any passat no van travessar la frontera entre Alemanya i França pel temor a una detenció , però aquesta vegada, ja amb la immunitat a la butxaca després de la sentència de la justícia europea sobre Oriol Junqueras, podran accedir al recinte. El president de l'Eurocambra, David Sassoli, els donarà la benvinguda a partir de les cinc de la tarda.L'estrena de l'expresident i l'exconseller de Salut es produeix sota l'ombra del Tribunal Suprem. El jutge Pablo Llarena, instructor de la causa de l'1-O, va decidir divendres mantenir vives les euroordres contra tots dos malgrat at haver rebut la credencial de parlamentaris comunitaris i haver vist avalada la seva immunitat des del 19 de desembre. Llarena, a banda, va posar en marxa el procediment del suplicatori, que ha de ser aprovat a la cambra si la justícia espanyola vol completar un procés d'extradició.Un procés d'extradició que està en mans de la justícia belga i que està suspès arran -precisament- de la condició d'eurodiputats dels dos dirigents de JxCat. El suplicatori, en essència, està destinat a desposseir de la immunitat un membre concret de la cambra, i es pot allargar durant mig any . Segons fonts jurídiques de la formació nacionalista, el procediment seria un "judici al judici del Suprem", perquè permetria aportar proves, aclariments i informacions rellevants sobre la situació de Puigdemont i Comín perquè els eurodiputats que han de decidir finalment puguin formar-se una opinió al respecte.El president de la Generalitat, Quim Torra, lidera la delegació catalana que s'ha desplaçat aquest dilluns a Estrasburg per fer costat a Puigdemont i Comín al primer ple. En una atenció als mitjans a la vora de l'Eurocambra, ha aprofitat per enviar un missatge a Pedro Sánchez: el diàleg i la desjudicialització que pregona el president espanyol s'han "d'omplir" de contingut per no "enganyar" la ciutadania . El nou consell de ministres ha pres possessió fa unes hores del càrrec "Li hem de dir al govern espanyol que paraules com diàleg i desjudicialització s'han d'omplir. Si no, estem enganyant i falsejant el que la ciutadania desitja, que és que el diàleg sigui seriós i s'abordi el que el Goven hi defensarà: autodeteminació, amnistia i drets i llibertats", ha ressaltat Torra, acompanyat d'una delegació de consellers que inclou Meritxell Budó (Presidència), Miquel Buch (Interior), Alfred Bosch (Exteriors), Damià Calvet (Territori i Sostenibilitat) i també la delegada a Brussel·les, Meritxell Serret.Davant l'absència d'Oriol Junqueras, líder d'ERC, que tot i la resolució favorable del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha vist com el Parlament Europeu ha fet seva la decisió del Tribunal Suprem de no deixar-lo sortir de la presó per exercir com a eurodiputat, el president de la Generalitat ha apuntat que faran "tot el que calgui "perquè l'exvicepresident pugui ser més d'hora que tard a Estrasburg. "N'exigim la llibertat immediata", ha remarcat Torra en un missatge dirigit a l'Estat.També anava dirigit a l'Estat la petició de la retirada de les euroordres, així com també el fet que els dos nous eurodiputats hagin estat "privats" dels seus drets durant els últims sis mesos. "Les victòries venen d'Europa", ha reflexionat després Albert Batet, president del grup parlamentari de JxCat a Catalunya, que ha atès els mitjans just després que ho fes Torra. El president va viatjar primer a Basilea i s'ha desplaçat en les últimes hores cap a Estrasburg, on hi ha una àmplia delegació independentista.

