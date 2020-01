L'opinió dels capitans condemna Valverde

de la Supercopa d'Espanya davant l'Atlètic de Madrid. El president del club, Josep Maria Bartomeu, ratificava davant els periodistes la seva confiança en l'entrenador Ernesto Valverde.El president del Barça havia faltat a la seva paraula i només acabar el partit ja es va filtrar que el secretari tècnic Eric Abidal i el director executiu del club Oscar Grau estaven negociant amb l'exjugador Xavi Hernández per la seva incorporació immediata per substituir l'entrenador. El tècnic basc es va assabentar d'aquest cop tan baix pels mitjans de comunicació.El club dels valors cada cop s'assembla més al de la caòtica etapa de Joan Gaspart com a president quan aquest presumia, públicament, d'enganyar a tothom que volia.ho demostra el fet increïble que Bartomeu i la seva àmplia cort d'ineptes ignoressin que Xavi no acceptaria el repte. Primer perquè és un home de principis i no participaria en una jugada tan bruta contra Valverde i segon perquè agafar l'equip ara era condemnar-se al fracàs.que no podia repetir el miracle de Pep Guardiola amb una plantilla acostumada a estar per sobre de l'entrenador, a qui sempre havien defensat a mort… perquè els convenia. Si la propera temporada agafa l'equip és conscient que haurà de prescindir d'alguns dels que van ser companys seus. El futbol requereix una dedicació total i no s'hi pot posar per davant negocis o interessos particulars, com han fet alguns integrants del primer equip.uns certs i d'altres que s'han promocionat gràcies a una situació surrealista que, fins i tot, ha estat criticada pels periodistes més addictes a la causa de Bartomeu i el continuisme. I al club ara no saben com sortir d'aquest caos que els passarà factura perquè Valverde ja no volia continuar aquesta temporada però Messi li va dir a Bartomeu que el tècnic havia de seguir.En una reunió que va tenir el president amb els capitans (Leo Messi, Gerard Piqué, Sergio Busquets i Sergi Roberto) aquests ja no van defensar a mort a Valverde. Ell aquest dilluns al matí ha anat a entrenar com un dia normal i poques hores després Bartomeu ha arribat a la ciutat esportiva. El tècnic basc és molt conscient que, en qualsevol moment, el poden destituir sent el líder de la Lliga al final de la primera volta. Aquesta tarda hi ha reunió de la junta directiva. Segur que encara han de passar moltes coses.

