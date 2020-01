Cop policial a un clan familiar de tràfic de cocaïna i haixix de Barcelona

Un operatiu antidroga dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana a Barcelona ha acabat amb quatre detinguts, tots membres d'una mateixa família, que, segons un comunicat de la policia catalana, formava un clan familiar instal·lat al barri del Raval que es dedicava al tràfic de cocaïna i haixix. Durant l'operatiu s'han desmantellat cinc punts de distribució i emmagatzematge de droga situats als districtes de Ciutat Vella i Sant Martí.Dins d'aquests locals, però, no es consumia droga. Els detinguts estan acusats de distribuir les drogues a petits traficants que actuaven al Raval. Durant els escorcolls, s'ha localitzat una arma llarga retallada amb munició, estris per a la manipulació de droga i diners.L'operatiu s'ha fet aquest dilluns a primera hora del matí amb l'entrada simultània als cinc punts de distribució, tres dels quals al Raval i dos a Sant Martí. Un dels habitatges que s'ha escorcollat es troba en un edifici de protecció oficial de l'Incasòl situat al número 52-58 del carrer Nou de la Rambla, segons han confirmat fonts d'aquest organisme de la Generalitat.La investigació va començar fa cinc mesos quant els agents van tenir coneixement que hi havia diversos domicilis al Raval que es feien servir com a punts d'emmagatzematge de droga. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana van iniciar diverses vigilàncies entorn del grup investigat per determinar i recollir indicis que acreditessin que aquest grup s'havia establert al Raval i proveïa de droga a altres persones que la veien directament als consumidors.Arran d'aquestes vigilàncies, s'han fet diverses intervencions de substàncies estupefaents, principalment cocaïna. Per exemple, la setmana passada es va identificar una persona que portava a sobre més de 50 grams de cocaïna. Els Mossos constaten que, després de constatar una forta pressió policial per dificultar la venda de droga, el grup investigat va prendre moltes mesures de seguretat.Durant el 2019, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat un total de 70 domicilis de venda de drogues, la majoria dels quals eren narcopisos, i han fet 108 detencions relacionades amb aquests llocs.Aquest mateix cap de setmana, en una altra actuació policial, s'ha tapiat un altre immoble del Raval que s'estava utilitzant com a punt de venda de drogues.

