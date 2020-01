Els comuns obren la porta a no participar a la taula de partits

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha obert la porta a no participar en la taula de partits que hauria de precedir la negociació del Govern amb Pedro Sánchez si el president de la Generalitat, Quim Torra, hi vol "tornar a repetir errors del passat i només defensar-hi els interessos de mig país".En una roda de premsa a la seu del partit, Mena ha reconegut que en aquest cas ells no hi tindrien "gaire tasca a fer" i ha reclamat "aprendre dels errors, corregir el passat i construir espasi oberts, transversals i plurals" que "s'identifiquin amb la majoria de catalans". "Volem que el Govern representi la totalitat de Catalunya en les converses amb l'Estat", ha remarcat.Mena també ha respost a la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que va demanar que se'ls exclogués de la taula de partits en formar part ja del govern espanyol , i ha lamentat que "algú defensi cada vegada una nació més petita". De totes maneres, ha assegurat que "no se n'ha de fer gaire cas" perquè no correspon a l'entitat sobiranista determinar qui forma part de l'espai, sinó que ho ha de fer el Govern.També s'ha expressat en la mateixa línia l'alcadessa de Barcelona, Ada Colau, que s'hi ha referit de forma ràpida i concisa en una intervenció davant els mitjans de comunicació aquest dilluns al matí. "Diàleg és contrari al sectarisme", ha remarcat.Mena ha reiterat el posicionament dels comuns amb relació a la inhabilitació de Torra com a diputat per part de la JEC i ha recordat que no és un òrgan "amb competències" per inhabilitar el president. En aquest sentit, ha assegurat que fins que no hi hagi una sentència ferma del Tribunal Suprem Torra ha de tenir els drets garantits perquè, segons destaca, això ho estableix tant l'Estatut d'Autonomia com el Reglament del Parlament. "Pensem que insistir sempre en els mateixos errors porta a un carreró sense sortida", ha avisat.

