El Barça destitueix Valverde i fitxa Quique Setién

Punt i final a l'etapa de Valverde com a entrenador del Barça. Després d'una llarga reunió extraordinària de la junta directiva, el club blaugrana ha anunciat que acomiada el txingurri en la seva tercera temporada com a tècnic. Segons ha avançat el Tot Costa, el substitut de Valverde a la banqueta del Barça és Quique Setién.El Barça farà oficial la decisió a través d'un comunicat. A banda, el president Josep Maria Bartomeu i el director esportiu Eric Abidal donaran explicacions al voltant de la decisió aquest dimarts. Valverde és el primer entrenador blaugrana cessat a meitat de temporada des de Louis Van Gaal, que va abandonar el club l'any 2003 després dels mals resultats.Nascut a Santander l'any 1958, Setién és un admirador confés del Cruyff entrenador. En una entrevista al diari Marca va assegurar que va "entendre el futbol" després de veure aquell Barça que va guanyar la Champions l'any 1992. Aquestes paraules va pronunciar-les la temporada 2017-2018, l'any que el seu vessant com a tècnic va quedar consolidada. Aquell curs, el Betis (equip que entrenava des del 2017) va acabar la lliga en sisena posició, aconseguint la classificació directa per la Europa League.Anteriorment, Setién va estar al capdavant de Las Palmas, equip que va aconseguir salvar de forma còmoda durant les temporades 2015 i 2016. El tècnic càntabre també va passar per les banquetes del Racing de Santander, el Polideportivo Ejido, el Logroñes, el Lugo i la selecció de Guinea Ecuatorial (tan sols va dirigir un partit després de veure la poca serietat de la federació del país).La decisió es produeix després d'uns dies marcats per la incertesa i el nerviosisme. L'eliminació del Barça a la Supercopa d'Espanya davant l'Atlètic de Madrid va acabar d'encendre les alarmes. L'endemà de la desfeta, els rumors de la destitució de Valverde prenien força i la figura de Xavi Hernández començava a sonar.De fet, el director esportiu de l'Al Sadd, l'equip que actualment entrena Xavi, va reconèixer que el club estava negociant una possible sortida de l'exjugador terrassenc després de negociar amb el Barça.Aquest cap de setmana, però, Xavi va rebutjar la proposta del club blaugrana , que volia incorporar-lo de forma immediata. L'exmigcampista veu amb bons ulls arribar a la banqueta blaugrana la temporada vinent, tot i que va admetre que ara prefereix estar "centrat" en el seu equip.El Barça, més tard, va sondejar l'opció de Ronald Koeman, que va rebre una trucada de la directiva després de la negativa de Xavi. Koeman, que prepara l'Eurocopa amb la selecció holandesa, també va optar per declinar l'oferta del conjunt blaugrana.Durant els últims dies també han sonat els noms de Mauricio Pochettino, exentrenador del Tottenham amb un conegut passat perico; Roberto Martínez, actual seleccionador de Bèlgica; Massimiliano Allegri, extècnic d'equips com el Milan o la Juventus, i Francisco García Pimienta, entrenador del filial blaugrana.

