L'Ajuntament de Barcelona reduirà el trànsit prop de les escoles

Reduir l'espai per als vehicles a l'entorn de les escoles. Aquest és l'objectiu del pla "Protegim les escoles" que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dilluns. La voluntat és actuar en tots els centres educatius de la ciutat i la previsió és poder-ho fer en 200 durant aquest mandat, un terç del total.Les principals accions seran la reducció de carrils de circulació i la limitació de velocitat als 20 km/h. Durant el 2020 s'actuarà en aquest sentit en 20 escoles. L'escola Grèvol del Poblenou és el primer amb un entorn pacificat i durant l'any 19 més seguiran el mateix camí. Entre altres, la Carlit, la Marillac, la 9 Graons, la Xirinacs, les Escolàpies Llúria, el Sagrat Cor Diputació, l'Institut Viladomat i l'escola Sagrada Família.La pacificació del trànsit també es generarà amb la creació d'una plaça als accessos de les escoles, ampliant així l'espai públic per als vianants. De les 200 en què es preveu actuar aquest mandat, en 120 les actuacions estan pressupostades amb 10 milions d'euros. En les 80 restants, la transformació urbanística forma part de la iniciativa de les superilles i l'Ajuntament no n'ha detallat el cost en la roda de premsa d'aquest dilluns.L'alcaldessa, Ada Colau, ha assegurat que la transformació urbana serà fruit del treball conjunt amb les comunitats educatives. L'Ajuntament prioritzarà els centres on s'imparteixin les etapes de bressol, infantil i primària, aquells on hi hagi alts nivells de contaminació atmosfèrica i acústica i aquells on s'hagin registrat problemes de seguretat viària. També es prioritzaran els centres amb més alumnes.Colau ha insistit que tot i que l'Ajuntament no actuï de cop a tots els centres de la ciutat, s'explorarà la possibilitat d'actuar en aquells on no està previst fer-ho durant l'actual mandat si hi ha necessitat d'impulsar "mesures concretes".El pla de ciutat inclou una nova senyalització a l'entorn dels centres. A l'asfalt de l'entrada de cada espai pacificat hi haurà un símbol de color taronja llampant. A més, als punts d'accés i sortida es crearan espais circulars de més de deu metres de diàmetre on s'instal·larà nou mobiliari urbà.També s'instal·laran radars, que segons la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, no serviran per sancionar sinó simplement per informar, almenys de moment.Colau ha qualificat el pla de ciutat de "canvi de mirada" amb l'objectiu de reduir la presència del cotxe a l'espai públic. "És increïble que no haguéssim fet una cosa tan òbvia, com centrar-nos en les escoles", ha valorat l'alcaldessa.El centre que ha estrenat el projecte és l'escola Grèvol, al districite de Sant Martí. Allà, un infant va morir atropellat el passat mes d'octubre."No volem que torni a passar mai més. D’una pèrdua irreparable i un accident tràgic, volíem que sortís mirada en positiu cap al futur", ha afirmat Colau. La directora del centre, Diana Salgado, ha valorat positivament la mesura, especialment per la generació de més espai per a l'entrada i sortida de l'alumnat.Ara, l'Ajuntament té intenció de treballar en 19 escoles més aquest 2020, fer-ho en 35 el 2021, en 35 més el 2022 i en 30 el 2023 per arribar a l'objectiu de 200 abans que acabi el mandat.

