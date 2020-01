Quatre de les cinc ciutats de l'Estat on més augmenten les desigualtats són catalanes

L'esclat de la crisi va impactar negativament en la butxaca de la majoria de ciutadans, però en alguns ho va fer més que en d'altres i les desigualtats s'han incrementat els darrers anys. A Catalunya, però, ho ha fet especialment i especialment en alguns dels seus municipis, ja que quatre de les cinc ciutats de més de 50.000 habitants de l'Estat on més van créixer les desigualtats entre 2011 i 2014 són catalanes. Es tracta del Prat de Llobregat, Castelldefels, Santa Coloma de Gramenet i Mataró, totes elles de l'entorn de Barcelona.Són dades de l'informe "Renda personal dels municipis espanyols i la seva distribució" , de Fedea, que analitza els nivells de renda i desigualtat als municipis de més de 5.000 habitants. Pel que fa a les principals ciutats, Barcelona es manté com la segona amb una renda mitjana més alta, tot i que cau un 3,8% entre 2011 i 2014, fins als 27.013 euros. Malgrat això, és, junt amb València, l'única on la desigualtat cau -un 1,6%- i deixa de ser on n'hi ha més, en encapçalar Madrid el rànquing -allí la desigualtat creix un 4,1%.Si s'amplia el focus a les ciutats de més de 50.000 habitants, Sant Cugat se situa en el cinquè lloc pel que fa a renda mitjana, amb 39.274 euros, essent Barcelona la vuitena. Malgrat tot, Castelldefels és un dels únics quatre municipis on creixen les retribucions. En concret, és el segon, per darrere d'Alcobendas, i ho fa un 1,37%, fins als 28.845 euros. No hi ha cap ciutat catalana entre les deu de l'Estat amb la renda més baixa o entre les que cau més.Pel que fa a les desigualtats, El Prat de Llobregat és la ciutat de l'Estat on més creix, i ho fa un 28,61% mesurat en índex de Gini, per bé que partia d'una posició positiva, essent el 2011 la desena ciutat amb menys desigualtat. Ara cau d'aquest rànquing favorable, però tampoc no és de les que en tingui més. En canvi, Castelldefels és la segona de l'Estat on ha crescut més la desigualtat -un 20,16%- i la quarta de l'Estat on n'hi havia més el 2014.La tercera ciutat de l'Estat amb més augment de les desigualtats de renda personal és Alarcón, a Castella-la Manxa, però el quart i cinquè lloc tornen a ser catalans, per Santa Coloma de Gramenet (+15,99%) i Mataró (+15,82%). El vuitè lloc torna a ser català, per Cornellà de Llobregat (+12,12%). Tot i això, pel que fa a la situació del 2014, l'única ciutat catalana entre les deu amb més desigualtats de l'Estat, a banda de Castelldefels, era Sant Cugat del Vallès, en sisè lloc. La riquesa d'aquesta ciutat, tot i que elevada quant a mitjana, està clarament mal repartida Per contra, tres ciutats catalanes se situen entre les que va baixar més la desigualtat a l'Estat, entre 2011 i 2014. Al capdavant d'aquest rànquing hi ha Mollet del Vallès (-19,56%), mentre que, en cinquè lloc es trobava Granollers (-8,93%) i, en desè, Rubí (-4,94%). Mollet del Vallès, de fet, és també la ciutat de l'Estat amb menys desigualtats, un rànquing en què l'Hospitalet de Llobregat es troba en tercer lloc, Granollers és al cinquè i Sant Boi de Llogregat, al setè.

