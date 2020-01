Rosalía, La Casa de Papel i Puigdemont, els caganers més venuts aquest Nadal

El top 3 dels caganers preferits pels catalans l'encapçalen Rosalía, La Casa de Papel i l'expresident Carles Puigdemont. Segons Caganer.com, una empresa gironina dedicada des de fa 27 anys a la creació de caganers, aquests tres personatges han estat els més venuts durant el passat Nadal. De fet, tots tres es van esgotar durant les primeres fires de desembre.El de Rosalía i La Casa de Papel eren novetats d’aquest any, però no el de Puigdemont, creat el 2016 i que ja forma part dels caganers més venuts juntament amb els de Barack Obama, Donald Trump i Leo Messi.Per a Sergi i Marc Alós, de l’empresa familiar Caganer.com, "la Rosalia, amb els seus concerts, va ser el detonant perquè les vendes del seu caganer fossin un no parar; de La Casa de Papel ja ens esperàvem aquest resultat i la gran sorpresa va ser Puigdemont, que en ser notícia durant els dies de la fira va tornar a estar al capdamunt de les vendes, un altre cop".El top10 de caganers famosos més venuts d’aquesta temporada el completen els polítics Donald Trump, Boris Johnson i Oriol Junqueras, l’artista mexicana Frida Kahlo, l’activista mediambiental sueca Greta Thunberg, la figura de còmic del superheroi Deadpool i els clàssics tió i Pare Noel. "En general, totes les novetats han funcionat molt bé, amb la Greta ens va ajudar que coincidís amb la seva visita a Madrid. Segurament la sorpresa més gran entre les novetats dins el top10 ha estat la Frida Kahlo", afegeixen.Ara bé, el caganer clàssic amb la barretina, sense representar cap personatge famós, continua sent "com cada any el més venut en totes les seves mides; veiem que tant turistes com catalans se l’emporten de record per posar-lo al pessebre. La tradició segueix traspassant fronteres", subratllen els dos empresaris.

