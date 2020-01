El primer Euromed del corredor mediterrani arriba mitja hora tard i ha d'indemnitzar els passatgers

El primer dia del nou corredor mediterrani ferroviari a les comarques de Tarragona no ha començat amb bon peu. A les diverses estacions afectades, els usuaris s'han mostrat molt insatisfets amb els nous serveis, que no han funcionat correctament en la seva estrena. El primer Rodalies del dia, el de la línia R16, ha arribat amb més de 15 minuts de demora i el primer Euromed Barcelona-València, amb més de 30 minuts.Aquests retards han fet que els trens següents també circulessin amb demores i Renfe ha explicat que es tractava de problemes de "logística i circulació". Tanmateix, la companyia, en el primer dia del corredor, haurà d'indemnitzar a tots els passatgers que circulaven en aquests trens.Els usuaris han aprofitat per mostrar el seu descontentament amb el canvi d'horaris i de freqüències i amb la supressió de trens i estacions i denunciar el mal servei de Renfe a la demarcació.El corredor mediterrani tracta d'una ampliació de les infraestructures ferroviàries que perjudica milers d'usuaris del sud, que lluny de veure millorar les connexions amb Barcelona i la resta de municipis, veuen com la demarcació perd trens i s'aïlla -encara més– de la resta del territori. El Govern ja ha anunciat la convocatòria d'una reunió amb tots els ajuntaments afectats per mirar de fer un front comú i exigir a Renfe un millor servei ferroviari al Camp, però el nou tram ja és una realitat que pateixen milers de viatgers

