Bosch: «Junqueras no serà a Estrasburg perquè està segrestat pels tribunals espanyols»

El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha assegurat aquest dilluns que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, no podrà ser a Estrasburg al ple del Parlament Europeu perquè "està segrestat pels tribunals espanyols que no han interpretat correctament ni els valors europeus ni la sentència, clara, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea".En declaracions a l'ACN des d'Estrasburg, Bosch ha dit que Carles Puigdemont i Toni Comín sí que podran ser al ple perquè "són a l'exili, són ciutadans lliures en una Europa lliure. "Defensar Europa és defensar Oriol Junqueras", ha afirmat el conseller. Bosch ha dit que "això no s'ha acabat" i que la decisió del Parlament Europeu de treure el mandat a Junqueras serà recorreguda."Ens toca dir clarament que no acceptarem que ningú, que el Tribunal Suprem, que és inferior al TJUE, continuï bloquejant aquesta acció, impedint que Junqueras ocupi l'escó que té dret a ocupar", ha dit."Això no s'ha acabat", ha dit, afirmant que hi haurà "accions dels advocats de Junqueras perquè pugui accedir al Parlament Europeu, i guanyi Europa, com ha sentenciat el TJUE".

