Rufián avisa l'ANC que excloure els comuns de la taula de diàleg prèvia és un «error enorme»

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha avista a l'ANC que condicionar la participació a la taula de diàleg catalana prèvia a la bilateral entre governs a excloure els comuns és "un enorme error". En una entrevista a Ràdio4 , Rufián ha qualificat d'errada el posicionament fet públic diumenge per l'entitat perquè l'independentisme "està per sumar, i no per restar". Creu que la petició de l'Assemblea dona la raó "a qui diu que l'independentisme és excloent" i "mai" es pot "donar la raó a l'adversari".A més, ha recordat que hi ha votants dels comuns que estan "molt a prop" de l'espai independentista. Rufián també ha expressat que fa dos anys "es van cometre errors" i "va faltar empatia" en l'independentisme envers la resta de societat, en la línia del que va opinar l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell fa uns mesos.Rufián ha insistit que una llei d'amnistia és "la millor via" i ha defensat que "es pot fer". Tot i que ha admès que és complicat, ha expressat que "coses més complicades" s'han vist a l'Estat espanyol, com la coalició entre el PSOE i Unides Podem. El portaveu dels republicans a Madrid s'ha explicat així després de rebutjar la via de l'indult per als presos, perquè acceptaria la comissió d'un delicte, que consideren que no han comès. Així, ha dit que tot i que és una "bona notícia" que la UGT vulgui sol·licitar l'indult per a Dolors Bassa perquè significa que el sindicat es posiciona "cap a vies polítiques i de llibertat", Rufian s'ha quedat amb "les paraules dels implicats", que s'han oposat a aquesta via per a sortir de la presó.El diputat d'ERC ha rebutjat parlar de la reedició d'un tripartit a Catalunya amb els comuns i el PSC, i ha dit que si en tenen l'ocasió sí que treballarien per a uns "fronts amplis més forts possibles", amb la CUP al seu costat, així com l'espai "autodeterminista" de Catalunya en Comú Podem o el PSC. També ha dit que "l'espai convergent" és "imprescindible al país per aconseguir la independència, agradi més o menys". També ha preguntat si JxCat repetirà l'operació que va fer a la Diputació de Barcelona en cas que ERC pugui presidir la Generalitat, i "donarà la institució" al PSC.

