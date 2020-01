ERC denuncia davant de l'Eurocambra que Junqueras està «empresonat il·legalment»

Una nodrida representació d'ERC, finalment sense Pere Aragonès, ha viatjat aquest dilluns a Estrasburg per denunciar la "injustícia" que Oriol Junqueras no pugui exercir com a eurodiputat. Abans del ple del Parlament Europeu, la cúpula dels republicans ha volgut escenificar el suport al president del partit i la denúncia del que consideren una anomalia. El president del Parlament, Roger Torrent, ha subratllat que Junqueras "no pot exercir els seus drets de representació política" perquè l'Estat el manté "empresonat il·legalment" per no aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). "Hauria de poder ser aquí", ha recalcat el president de la cambra catalana.Torrent ha insistit que, sense atendre la condició d'eurodiputat de Junqueras, s'està "posant en risc" tant la separació de poders com la "pròpia sobirania" del Parlament Europeu. "Reclamarem que es faci justícia perquè tenim la raó", ha afirmat el president del Parlament. En els darrers dies ja s'havien anunciat un recurs de súplica al Tribunal Suprem i un altre recurs al Tribunal General de la Unió Europea. "No deixarem de batallar", ha afegit Torrent.Junqueras, però, no serà aquest dilluns al Parlament Europeu . Sí que participaran en el ple Carles Puigdemont i Toni Comín , a qui ERC també ha volgut donar suport. "Som avui aquí per mostrar el nostre suport i escalf a Puigdemont i Comín perquè, després d'una llarga batalla, podran exercir com a eurodiputats", ha afirmat Torrent a Estrasburg. La doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre el cas Junqueras els ha revertit d'immunitat i tenen previst ocupar els escons que tenen reservats al grup de l'Aliança Lliure Europea.A diferència de Puigdemont i Comín, que gaudeixin d'immunitat, el líder d'ERC va ser inhabilitat com a eurodiputat el 3 de gener per part de la Junta Electoral Central (JEC), la sala tercera del Tribunal Suprem va avalar la decisió, i la sala segona es va negar a complir amb la resolució del TJUE i va decidir mantenir-lo a la presó. Una cadena d'esdeveniments que han dut el Parlament Europeu, presidit pel socialista italià David Sassoli, a considerar que ja no té l'escó des del 3 de gener , jornada en què, arran d'un recurs de PP i Ciutadans, va ser inhabilitat.El president del Parlament té programats contactes a Estrasburg per traslladar el cas de Junqueras a les institucions comunitàries. Abans d'assistir al ple de la tarda, Torrent té previst reunir-se amb els vicepresidents de l'Eurocambra, Heidi Hautala i Dimitrios Papadimoulis. En els contactes hi exposarà no només l'anomalia que pateix el president d'ERC després d'haver estat desposseït de la seva condició d'eurodiputat sinó també la situació política que es viu Catalunya, condicionada també per la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra.Durant el matí, el conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, s'ha afegit als missatges dirigits a l'Eurocambra. "Junqueras està segrestat pels tribunals espanyols que no han interpretat correctament ni els valors europeus ni la sentència, clara, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea", ha afirmat Bosch. "Defensar Europa és defensar Oriol Junqueras", ha afegit Bosch, que ha recordat que "això no s'ha acabat" i que la decisió del Parlament Europeu de retirar la condició d'eurodiputat al líder d'ERC serà recorreguda.

