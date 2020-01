La dreta espanyola titlla de «cacicada» el nomenament de Delgado com a fiscal general de l'Estat

Nueva cacicada del gobierno de Sánchez 🔴, coloca a la exministra Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, los independentistas, filoetarras... Pueden dormir tranquilos, el gobierno prepara el camino para darles concesiones. #FiscalíaGeneraldelPSOE https://t.co/1meWbFCE83 — PP de Toledo (@PPopularTo) January 13, 2020

🚨⚖️ Cuando hablaban de "desjudicializar" la política se referían a politizar la justicia.

‼️ Si alguien tenía alguna duda, ya ha quedado totalmente claro... pic.twitter.com/jCqp0ubFay — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) January 13, 2020

El nomenament de Dolores Delgado com a nova fiscal general de l'Estat ha generat una onada d'indignació a la dreta espanyola. El PP és un dels partits que s'ha mostrat més bel·ligerant amb la ministra sortint de Justícia, que ha qualificat la seva designació de "cacicada".Pablo Casado, president dels populars, ha afirmat en un esmorzar informatiu que situar Delgado al capdavant de la fiscalia general de l'Estat "ataca directament contra la separació de poders i contra el mateix estat de dret". El dirigent considera que el nomenament "fa pudor" i el considera "un dels més equivocats". "Davant la desjudicialització, abanderem la despolitització de la justícia", ha afegit el líder del PP.En la mateixa línia s'ha manifestat Andrea Levy, exdiputada del Parlament de Catalunya pel PP. "No és una porta giratòria, sinó una autèntica catapulta que l'únic que aconsegueix és danyar la imatge del Ministeri Públic", ha escrit a Twitter. A banda, el PP ha posat en marxa una campanya a les xarxes sota l'etiqueta #FiscalíaGeneralDelPSOE.Més contundent s'ha mostrat el líder de Vox, Santiago Abascal, que parla de "cop institucional" perquè el PSOE "s'apoderi de l'Estat". "No tenen pudor i pretenen no tenir fre o contrapoders institucionals", ha dit a Twitter.El missatge des de Ciutadans ha estat calcat. "Quan parlaven de desjudicialitzar la política es referien a polititzar la justícia", ha manifestat la formació des del seu compte de Twitter. Luis Garicano, eurodiputat pel partit taronja, ha arribat a escriure un missatge on s'ha preguntat si quedarà alguna institució "amb prestigi i independència" després del govern de Sánchez.

