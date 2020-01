Els detinguts el 23-S exigeixen l'arxivament de la causa

Els detinguts el 23-S, en el marc de l’Operació Judes , i el grup de suport Detingudes 23-S han exigit l’arxivament de la causa cap a les nou persones detingudes que hi ha relacionades, de les quals set van entrar a presó acusades de terrorisme i que aquest divendres van sortir els dos últims , Jordi Ros i Germinal Tomàs.Precisament, han carregat contra l’Estat en l’ús d’aquesta acusació com “l’única resposta” per fer front “als conflictes polítics i socials”. En un comunicat han justificat que la causa, impulsada per l’Audiència Nacional, es “tracta d’una operació política articulada des del poder policial i judicial” i que va “contra l’independentisme i criminalitzar les respostes populars front les lògiques d’estat”.En aquest sentit, ha recordat la “persecució” que ha dut a terme com en els casos de la Tamara, l’Adri -CDR que va marxar a Bèlgica- i l’operació Pandora, entre d’altres. Tot i celebrar que els empresonats estiguin ja en llibertat , “continuen sent represaliats pel seu posicionament polític en favor de l’autodeterminació i la seva participació en les mobilitzacions”.També han denunciat “la vulneració de drets” que han patit en aquest operatiu policial amb “l’esbotzament de portes de matinada” i la posterior estada a presó amb “el règim FIES (Fitxers Interns d’Especial Seguiment) i l’aïllament". "Són tractes inhumans i d’excepcionalitat que no haurien de tenir cabuda en un Estat pretesament democràtic”, apunten.Per això, també han reivindicat “la fi” del FIES i d’aquest tracte separat dins els centres penitenciaris, així com “la dissolució” de l’Audiència Nacional, “hereva directa del Tribunal d’Orden Público franquista”.

