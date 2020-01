Aragonès no serà a Estrasburg per acompanyar Puigdemont i Comín

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, no acompanyarà finalment als eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín aquest dilluns a Estraburg ja que per motius personals no ha pogut agafar el vol que l'havia de portar fins a la ciutat francesa.Aragonès havia d'acompanyar Puigdemont i Comín, juntament amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, entre d'altres. Paral·lelament, Omplim Estrasburg ha convocat per quarts d'una del migdia una manifestació a les portes de la cambra per reclamar els drets polítics dels líders independentistes catalans.

