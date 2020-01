Joan Carles I, molest pel «menyspreu» de Sánchez a Felip VI

Joan Carles I no està satisfet amb el tracte que Pedro Sánchez està dispensant al rei Felip VI. En una columna publicada aquest dilluns a El Mundo , el periodista Raúl del Pozo assegura que el monarca emèrit està "enfurismat" després de veure les relacions que han mantingut La Moncloa i La Zarzuela aquests últims dies.En l'article, Raúl del Pozo detalla que Sánchez va informar el rei del seu nou executiu per telèfon i no en persona, un gest que va "ofendre" a Joan Carles I. "Truquen al seu hereu com si demanessin un taxi", escriu el periodista. A banda, el rei emèrit també se sent molest "després d'haver estat esborrat com Trotski" de la passarel·la de l'Estat.L'exdirector de El Mundo i actual director de El Español, Pedro J. Ramírez, també posava de manifest el malestar de la Casa Reial amb Sánchez en una entrevista a La Sexta. El periodista va assegurar que Espanya estava assistint a "l'espectacle d'un rei arraconat" que va conèixer la composició del nou Executiu "en petites dosis mediàtiques".Durant l'entrevista, Pedro J. Ramírez també va fer esment a la breu conversa que van tenir Sánchez i Felip VI en l'acte on el líder socialista va jurar el càrrec. "Vuit mesos per deu segons", va dir-li Sánchez, una afirmació que el rei va respondre amb les següents paraules: "sí, és ràpid i indolor, que el dolor ve després".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor