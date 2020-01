El govern Sánchez-Iglesias es posa oficialment en marxa

El primer govern de coalició des de la restauració de la democràcia ja està en marxa. Els ministres de l'executiu que presideix Pedro Sánchez i que té en Pablo Iglesias, líder de Podem, com a l'altra gran cara visible, han pres possessió aquest dilluns en un acte solemne al Palau de la Zarzuela en presència del rei Felip VI. Al llarg del dia, les noves incorporacions rebran les carteres de part dels seus antecessors, mentre que els que repeteixen tornaran a ocupar amb normalitat els seus despatxos.Sánchez va comunicar ahir al rei la composició de l'executiu, que arriba tot just sis dies després de la investidura al Congrés dels Diputats. Els ministres nomenats a proposta de Podem -Iglesias, Alberto Garzón (els dos únics sense corbata), Irene Montero, Yolanda Díaz i Manuel Castells- van ser els primers en ser confirmats, mentre que els del PSOE van anar-se fent públic a través d'un degoteig que va acabar amb la tria de Juan Carlos Campo com a titular de Justíci a. Una cartera clau en una etapa de "desjudicialització" amb Catalunya, com també ho serà Dolores Delgado, la seva predecessora, com a nova fiscal general de l'Estat en substitució de María José Segarra La principal novetat d'aquest executiu, a banda del fet que sigui de coalició, és que hi ha quatre vicepresidències. La primera recau en Carmen Calvo, que ja ho era en l'anterior legislatura, mentre que la segona és per a Iglesias. La tercera, de caire econòmic, està liderada per Nadia Calviño, mentre que la quarta, centrada en la resposta a la crisi climàtica, té Teresa Ribera al capdavant. María Jesús Montero, que continua portant la cartera d'Hisenda, serà la portaveu del govern espanyol en substitució d'Isabel Celaá, que es manté com a ministra d'Educació en el nou executiu.El juny del 2018, després de la moció de censura, bona part dels membres del govern de l'Estat van fer servir la fórmula de "consell de ministros i ministras". Iglesias ha fet servir aquesta manera de prometre el càrrec, mentre que altres responsables de Podem -és el cas de Montero i Díaz- han utilitzat la fórmula exclusivament femenina. Després de passar per la taula amb els decrets de nomenament, el gabinet s'ha fet una foto de família amb el rei després d'anar-lo saludant un per un.El govern espanyol està format per 22 membres -xifra només comparable a la Transició-, un dels quals és el PSC. Es tracta de Salvador Illa, mà dreta de Miquel Iceta al partit, que ocupa la cartera de Sanitat. Per a Exteriors, Sánchez ha optat per un perfil tècnic i enfocat cap al comerç internacional amb el nom d'Arancha González Laya, que substitueix Josep Borrell, ara alt responsable de la diplomàcia de la Comissió Europea.

