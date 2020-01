Romeva adverteix que la UE «hipoteca» la seva credibilitat amb Junqueras

L'exconseller d'Acció Exterior i exeurodiputat, Raül Romeva, ha advertit que "s'hipoteca la credibilitat de les institucions europees" amb la decisió sobre Oriol Junqueras, però creu que la presència de Carles Puigdemont i Toni Comín a l'Eurocambra "visualitzarà la magnitud de la tragèdia" i que és "l'espai on ara es pot treballar". En una entrevista a Catalunya Ràdio , Romeva ha explicat que al Parlament Europeu "incomoda molt que s'exterioritzin els afers interns dels estats" i creu que ara "es farà molt evident el conflicte que viu Espanya amb Catalunya". D'altra banda, ha dit que creu que "pot passar qualsevol cosa" amb els suplicatoris per retirar la immunitat a Puigdemont i Comín i que servirà perquè Brussel·les "s'adoni de qui són els antieuropeïstes", amb l'acció del PP i Vox.Romeva creu que tot aquest procés "anirà fent el seu curs" i que "passarà pel Tribunal General de la Unió Europea" i "després cap al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg". "En algun moment s'ha de punxar el globus de l'embolic jurídic, algú haurà de dir prou", ha argumentat Romeva, que ha admès que li ha "dolgut" que el president de l'Eurocambra, David Sassoli, a qui coneix, hagi decidit que Junqueras no pot ser eurodiputat. "Malgrat el dolor, això mai ha d'impedir tenir el cap clar per saber tot el que hem aconseguit, el que volem i cap on hem d'anar", ha explicat. A més, ha reconegut que pensava que Sassoli "aguantaria més, fins aquest dilluns, com a mínim", però que "això va de pressions" i "no va de tenir la raó".Romeva ha demanat a Sánchez i Iglesias "que siguin prou valents per posar en vies de solució aquest conflicte polític": "No espero que aquet govern el resolgui, només que aconsegueixi treure'l de la via judicial i posar-lo en la via política". En canvi, diu, si no fan "aquest camí", s'haurà "visualitzat" que el PSOE "no és la solució", i que "el problema no era només amb el PP ni Rajoy, que el problema el tenim amb l'Estat" i que aleshores s'hauran de "buscar altres vies". Amb tot, no ha especificat de quines vies parla, ja que, de moment, vol confiar en la negociació. L'exconseller també creu que l'advocacia de l'Estat ja hauria d'haver-se retirat de totes les causes i creu que seria "un gest de dignitat jurídica" que ho fessin

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor