EN DIRECTE Puigdemont i Comín s'estrenen com a eurodiputats

14:19 Els dirigents independentistes exhibeixen diversos cartells reclamant la llibertat d'Oriol Junqueras a les portes del Parlament Europeu Imatge dels líders independentistes reclamant la llibertat de Junqueras davant el Parlament Europeu Foto: ND

14:18 Toni Comín a l'interior de l'Eurocambra: "Hem lluitat hem guanyat i estem convençuts que no serà pas la darrera victòria"

14:11 Puigdemont s'estrena a Estrasburg: «És impossible que la UE continuï mirant cap a un altre costat»

14:04 Puigdemont afirma davant dels mitjans que "la Unió Europea ja no pot mirar més cap a un altre costat"

14:03 Puigdemont, des de l'Eurocambra: "L'estat espanyol no respecta les normes europees que ens hem donat entre tots"

14:00 Puigdemont, des de l'Eurocambra:"Avui podem dir que la crisi catalana ha impactat profundament en els fonaments constitucionals de la Unió Europea"

13:53 Carles Puigdemont i Toni Comín arriben al Parlament Europeu

13:41 El diputat de la CUP, Carles Riera, des d'Estrasburg: "Aquesta no és l'Europa que volem, malgrat això som aquí en un acte de solidaritat antirepressiva amb Junqueras

13:29 L'eurodiputat de Ciutadans, Jordi Cañas, en declaracions a TV3: "Espero que el president Sassoli apliqui el reglament i compleixi amb la seva obligació, i que el tema, no català, sinó independentista no marqui l'agenda d'avui"



13:16 EN DIRECTE Membres d'ERC i JuntsxCat, entre ells la diputada Montse Bassa, dipositen el seu "vot simbòlic" a sobre les caixes que "recopilen" els vots que acrediten els eurodiputats "escollits pel poble"; informa des del TSJC @Ariespaso

13:13 El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, reivindica a Estrasburg que "s'està posant en risc la separació de poders perquè s'està permetent que un tribunal interfereixi en la formació de l'Eurocambra"

12:58 El vicepresident de l'ANC, des d'Estrasburg, Josep Cruanyes sobre el conflicte català:"Això no és un assumpte intern d'un estat sinó de tota la comunitat"

12:53 Les estelades i cartells en solidaritat amb Oriol Junqueras s'amunteguen a la concentració convocada per Omplim Estrasburg. Centenars de persones hi han acudit

12:51 Els manifestants d'"Omplim Estrasburg" ja es concentren a les portes de l'Eurocambra

12:48 La diputada de JxCat, Gemma Geis, afirma des de la manifestació davant del TSJC per protestar contra la inhabilitació de Junqueras, que "els nostres vots han de ser vàlids i representats al Parlament europeu"

12:46 EN DIRECTE @martavilaltat explica que presentaran un recurs al Tribunal General de la UE "amb les mesures cautelars perquè Oriol Junqueras sigui eurodiputat"; informa @Ariespaso des del TSJC

12:38 El president Quim Torra, a les portes de l'Eurocambra: "Les paraules de diàleg i desjudicialització de la política s'han d'omplir, si no estem enganyant i falsejant"

12:37 Quim Torra, a les portes del Parlament Europeu:"Demanem que es retirin les euroordres espanyoles contra Puigdemont i Comín"

12:27 Marta Vilalta (ERC) assegura que "la justícia espanyola segueix perseguint el moviment independentista' i intenten "apartar-los del camí polític per allò que defensen"

12:25 Una delegació de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) s'ha desplaçat fins a Estrasburg per mostrar el seu suport a Puigdemont i Comin

12:25 EN DIRECTE L'actriu Carme Sansa denuncia que els òrgans judicials no poden modificar els resultats electorals: "Estan llençant els nostres vots"; informa @Ariespaso

12:15 Els manifestants, que protesten contra la inhabilitació de Junqueras, canten davant del TSJC l'"Estaca"



12:13 El conseller d'Interior Miquel Buch acompanyarà a Carles Puigdemont i Toni Comín al Ple de l'Eurocambra:"Malgrat els embats dels poders de l’Estat representaran al Ple del Parlament Europeu a tots els catalans i catalanes que els van votar. Una victòria inapel·lable dels drets civils i polítics"

12:10 Centenars de persones protesten per la inhabilitació d'Oriol Junqueras davant el TSJC a crits de "junqueras eurodiputat"

11:34 L'exdiputat de JxCat Josep Rull, sobre la jornada d'avui: "Exili i presó, dues cares de la mateixa moneda, la de la repressió de l’Estat al nostre anhel de llibertat. Ens mantindrem dignament ferms al servei d’aquest poble"

11:22 ANC i Òmnium han convocat aquest dilluns a les 12 hores una manifestació davant de la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catlunya (TSJC) per protestar per la inhabilitació d'Oriol Junqueras

11:14 El conseller d'Acció Exterior Alfred Bosch sobre el ple a l'Eurocambra d'avui: "Junqueras no serà a Estrasburg perquè està segrestat pels tribunals espanyols". El republicà diu que "defensar Europa és defensar Junqueras".

11:11 Torra i Torrent acompanyaran Puigdemont i Comín en el primer ple del Parlament Europeu, que tindrà lloc finalment sense Junqueras que ha estat vetat pel Tribunal Suprem.

11:06 EN DIRECTE @ernesturtasun: "La discussió sobre si acceptem Comín o Puigdemont dins del grup dels Verds/ALE començarà aquesta setmana. Una cosa és que defensem els seus drets com a eurodiputats, l'altra és que se'ls accepti dins del grup parlamentari"

11:03 Centenars de persones protesten per la inhabilitació d'Oriol Junqueras davant el TSJC a crits de "junqueras eurodiputat"

10:57 L'eurodiputada d'ERC Diana Riba, qualifica de "vergonya democràtica" que Oriol Junqueras no pugui estar avui al ple d'Estrasburg

10:38 Omplim Estrasburg ha convocat un concentració per les 12:30 hores del matí a l'esplanada que hi ha davant del Parlament Europeu

10:28 El vicepresident i home fort d'ERC, Pere Aragonès no serà a Estrasburg per acompanyar Puigdemont i Comín en la seva estrena com a eurodiputats. El vicepresident del Govern no ha pogut agafar el vol per motius personals.



10:07 L'eurodiputat socialista,en una entrevista a Aquí Cuní, Javi López: "A Brussel·les no resoldrem la qüestió catalana. L'única via i canal per poder tirar endavant després d'anys molt tensos i dificultats, és trobant vies de diàleg, i aquesta mesa entre governs català i espanyol és un bon exemple."

10:01 Què prepara Omplim Estrasburg davant del Parlament Europeu? Aquest dilluns hi ha convocada una concentració a les portes de l'Eurocambra com a mostra de suport a Puigdemont, Comín i Junqueras.

09:51 Romeva adverteix que la UE «hipoteca» la seva credibilitat amb Junqueras

09:10 Junqueras creu que Sánchez «s'ha de preocupar» per «començar el mandat desobeint Europa». El líder d'ERC explica a TV3 que la decisió del Suprem no afectarà a la mesa de diàleg.