Desapareix a Hondures un nen de 12 anys de Badalona

Diferentes familiares hablan para implorar a @JuanOrlandoH que sigan las pesquisas para encontrar a Enoc y a los culpables. Hubo movimiento de las fuerzas policiales los primeros días, pero es necesario que continúen la búsqueda con todos los medios en #Honduras pic.twitter.com/rUSXGJsgXL — FAMPAS Badalona (@FampasBadalona) January 11, 2020

Fa més d'un mes que l'Enoc, un nen de 12 anys de Badalona, està desaparegut a Hondures, el seu país d'origen. La comunitat educativa badalonina i veïns del noi s'han mobilitzat per reclamar a les autoritats hondurenyes que continuïn buscant el nen. Dissabte passat prop d'un centenar de persones ja es van manifestar a plaça Catalunya com a mostra de solidaritat.L'Enoc va desaparèixer a Tela (Hondures), on havia anat per passar-hi el Nadal amb la família materna. Va ser el 2 de desembre, quan al mig d'un atracament on van morir el seu avi, el seu oncle, la seva mainadera i una veïna, se li va perdre el rastre.Al principi sí que hi va haver una important mobilització per part des agents hondurenys, però ara la seva família està preocupada perquè el ritme de cerca ha baixat i és per això que demanen que es s'hi destinin més recursos.L'únic contacte que ha rebut la família des de la desaparició de l'Enoc ha estat una petició de rescat, però que ha resultat ser fraudulenta. L'home, que els va demanar més de 70.000 euros, ja ha estat detingut per la policia hondurenya.

